Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 12^ tappa, si sale di nuovo

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA PER SCALATORI!

Oggi, giovedì 1 settembre, si ricomincia a salire perché la diretta Vuelta 2022 propone la dodicesima tappa Salobreña-Peñas Blancas/Estepona di 192,7 km e dopo l’arrivo dedicato ieri ai velocisti e naturalmente la cronometro di martedì che è stato un importante punto di svolta per questa edizione del Giro di Spagna, ecco che oggi si ricomincerà salire come spesso è già successo nella Vuelta 2022 e come è d’altronde tradizione nella massima corsa a tappe iberica, sempre contraddistinta da molte salite.

Dobbiamo dire che oggi non sarà globalmente una tappa particolarmente difficile, tanto che gli organizzatori la definiscono addirittura “pianeggiante con arrivo in salita”, ma l’ascesa finale verso Peñas Blancas/Estepona merita sicuramente rispetto e potrebbe anche portare alcune novità nella classifica della Vuelta 2022. Appuntamento quindi fissato con le emozioni che le salite riescono sempre a regalare, adesso andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella dodicesima tappa Salobreña-Peñas Blancas/Estepona.

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 12^ TAPPA

Per presentare la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della odierna dodicesima tappa Salobreña-Peñas Blancas/Estepona di 192,7 km, di cui abbiamo già segnalato le caratteristiche essenziali per un nuovo arrivo in salita di questo Giro di Spagna. La partenza avrà luogo da Salobreña alle ore 12.34, il chilometraggio infatti si annuncia impegnativo anche se per gran parte del tracciato ci saranno al massimo leggeri saliscendi e di conseguenza passiamo subito a dire che il traguardo volante sarà posto ad Estepona al km 172,4.

Saremo già nella località d’arrivo, però il traguardo non sarà posto nel centro abitato di Estepona, bensì si dovrà salire verso la meta collocata in cima a Peñas Blancas, il che renderà completamente diverso il significato della diretta Vuelta 2022 oggi. Il finale sarà infatti costituito da una salita di ben 19 km al 6,7% di pendenza media, che naturalmente si merita il grado di Gran Premio della Montagna di prima categoria, con una punta di pendenza massima al 15% ma in generale una salita costante, con pochi strappi ma anche quasi del tutto priva di tratti in falsopiano. Pendenze non micidiali, ma salire per quasi 20 km non è mai un esercizio banale…











