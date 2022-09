DIRETTA VUELTA 2022/ Video streaming tv: un anno fa rimpianti azzurri, 13^ tappa

DIRETTA VUELTA 2022: L’ANNO SCORSO

In avvicinamento alla diretta della tredicesima tappa della Vuelta 2022, andiamo anche oggi a scoprire che cosa era successo l’anno scorso in questa medesima frazione del Giro di Spagna. La data era quella di venerdì 27 agosto 2021 dal momento che la Vuelta era partita una settimana prima e in programma c’era appunto la tredicesima tappa Belmez-Villanueva de la Serena di 203,7 km, la più lunga in assoluto dello scorso Giro di Spagna. Il vincitore fu il francese Florian Senechal della allora Deceuninck–Quick-Step, che si impose in una volata molto anomala vincendo con il tempo di 4h58’23” davanti al nostro Matteo Trentin al secondo posto, l’unico ad arrivare con lo stesso tempo del vincitore.

Terzo posto poi per Alberto Dainese, ma con 2” di ritardo, ottimi piazzamenti per gli azzurri ma anche il rimpianto per una occasione sprecata. Il gruppo si spezzò ed Egan Berna guadagnò qualche secondo sugli altri big, ma di fatto la classifica generale restò immutata. La maglia rossa infatti era rimasta sulle spalle del norvegese Odd Christian Eiking della Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux, che aveva conservato il primato in classifica generale con 58” sul francese Guillaume Martin e 1’56” su Primoz Roglic, che poi avrebbe trionfato a Santiago de Compostela. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

TAPPA DI TRASFERIMENTO!

Oggi, venerdì 2 settembre, la tredicesima tappa Ronda-Montilla di 168,4 km caratterizzerà la diretta Vuelta 2022 con una frazione che dovrebbe essere di puro trasferimento, facile e adatta ai velocisti. Dopo l’arrivo in salita che abbiamo vissuto ieri a Peñas Blancas/Estepona, oggi il Giro di Spagna prevede una tappa che dovrebbe risultare perfetta per concedere agli sprinter l’occasione di giocarsi il successo di giornata sul rettilineo d’arrivo, come era successo mercoledì con l’affermazione di Kaden Groves a Cabo de Gata – e in precedenza solamente a Sam Bennett in occasione del bis di volate in Olanda.

Non dovrebbe quindi onestamente essere una giornata stuzzicante in termini di emozioni, anche perché alla Vuelta 2022 arriviamo da un arrivo in salita e ci stiamo avvicinando a un weekend micidiale, con le tappe di sabato e domenica che saranno entrambe durissime. È quindi più che comprensibile che l’attenzione dei big della classifica generale della Vuelta 2022 sia tutta rivolta ai prossimi giorni, oggi avremo la classica fuga da lontano e l’inseguimento da parte delle squadre dei velocisti per arrivare allo sprint finale. Adesso comunque andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella tredicesima tappa Ronda-Montilla.

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 13^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della tredicesima tappa Ronda-Montilla di 168,4 km, anche se in realtà non ci sarà moltissimo da dire. La partenza avrà luogo da Ronda alle ore 13.36, perché oggi nemmeno il chilometraggio sarà impegnativo, rispetto a mercoledì ci sarà qualche saliscendi in più, soprattutto una piccola salitella subito dopo la partenza, ma parliamo di differenze (e di difficoltà) davvero minime.

Difficile persino immaginare obiettivi intermedi appetitosi per una eventuale fuga da lontano, dal momento che non ci saranno Gran Premi della Montagna lungo il percorso della tappa 13 della Vuelta 2022 e il traguardo volante sarà posto in località Espejo al km 153,8, cioè davvero ad un soffio dall’arrivo di Montilla, quando certamente saranno già ampiamente cominciate le manovre delle squadre dei velocisti per assicurare l’epilogo allo sprint, il secondo per questa settimana del Giro di Spagna e verdetto quasi inevitabile per la diretta Vuelta 2022 oggi.











