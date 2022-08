Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 2^ tappa, sarà volata a Utrecht?

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA PER I VELOCISTI!

Dopo il debutto con la cronosquadre di ieri, la diretta Vuelta 2022 sarà anche oggi protagonista in Olanda con la seconda tappa ‘s-Hertogenbosch-Utrecht di 175,1 km, perché fino a domani il Giro di Spagna resterà nei Paesi Bassi, che ospitano per la seconda volta nella storia la partenza della Vuelta. Basta dire Olanda per capire che il percorso sarà quasi completamente pianeggiante e che le difficoltà potrebbero semmai arrivare dal vento, che soprattutto quando si pedala vicino al mare sa essere molto insidioso da quelle parti.

Diretta/ Vuelta 2022 streaming video 1^ tappa: la Jumbo-Visma vince la cronosquadre

Salvo imprevisti, tuttavia, oggi e ragionevolmente anche domani dovrebbero essere due giorni dedicati ai velocisti presenti in questa Vuelta 2022, prima del trasferimento in Spagna, da dove si ripartirà martedì con la quarta tappa. Facciamo allora una panoramica su alcuni degli sprinter più attesi: in prima fila il belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), il tedesco Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) e l’irlandese Sam Bennett (BORA-Hansgrohe), che potrebbero essere i favoriti, naturalmente se si dovesse arrivare a Utrecht con il gruppo ancora compatto per la volata. Scopriamo adesso tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella seconda tappa ‘s-Hertogenbosch-Utrecht.

DIRETTA VUELTA 2021/ Primoz Roglic vince la 21^ tappa e fa sua la corsa rossa!

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021/ Champoussin ha vinto la 20^ tappa! Roglic blinda la maglia rossa

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 2^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, proviamo capire perché oggi sarà una giornata da velocisti presentando in maggiore dettaglio il percorso della seconda tappa ‘s-Hertogenbosch-Utrecht di 175,1 km. Intanto ribadiamo che siamo sempre in Olanda, la partenza avrà luogo da ‘s-Hertogenbosch alle ore 13.32 e si pedalerà verso Utrecht, già sede della cronosquadre di apertura di ieri. Dal punto di vista altimetrico, c’è davvero ben poco da dire: ci sarà un GPM di quarta categoria al km 105,1 giusto per assegnare la prima maglia di leader di questa graduatoria, il che scatenerà la bagarre tra gli attaccanti ma di certo non provocherà selezione.

Attenzione forse più al traguardo volante, perché sarà collocato in località Vliegbasis Soesterberg al km 158,3 e quindi a soli 16,8 km dall’arrivo di Utrecht (previsto attorno alle ore 17.30), del quale potrebbe essere una sorta di prova generale, sempre che il vento non ci metta lo zampino. Se si creassero le condizioni giuste per qualche ventaglio, questa seconda tappa potrebbe diventare esplosiva per la diretta Vuelta 2022, altrimenti sarà un lungo avvicinamento alla volata finale per il successo di giornata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA