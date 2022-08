Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 4^ tappa: la prima in Spagna

DIRETTA VUELTA 2022: TRASFERIMENTO IN SPAGNA

Oggi, martedì 23 agosto, la diretta Vuelta 2022 vivrà la sua quarta tappa Vitoria/Gasteiz-Laguardia di 152,5 km, finalmente in Spagna dopo le tre giornate in Olanda e l’inevitabile trasferimento di ieri. Soprattutto, sarà la prima giornata con un’altimetria stuzzicante e quindi con la possibilità di attacchi e magari pure di qualche distacco, anche se non è ancora tempo per le grandi montagne. Volendo fare un primo parziale bilancio, i tre giorni in Olanda della Vuelta 2022 ci hanno detto che la Jumbo-Visma è ancora una volta la squadra di riferimento, con il successo nella cronosquadre e tre corridori diversi già in maglia rossa, onore che oggi toccherà al nostro Edoardo Affini.

DIRETTA VUELTA 2022/ Sam Bennett ha vinto la 3^ tappa in volata! Battuto Pedersen

Inoltre, possiamo anche definire l’irlandese Sam Bennett come il migliore velocista del gruppo, considerati i due successi colti a Utrecht e Breda dallo sprinter della Bora-Hansgrohe, tuttavia adesso ci attende una settimana abbondante nella quale i velocisti non dovrebbero avere alcuna occasione, per cui per Bennett e i suoi rivali allo sprint se ne riparlerà più avanti. Oggi dovrebbe essere una giornata perfetta per gli attaccanti, potrebbe avere il via libera una fuga che poi si giocherebbe la vittoria di tappa sui saliscendi finali, con un acuto solitario o una volata ristretta. Adesso però andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella quarta tappa Vitoria/Gasteiz-Laguardia.

DIRETTA/ Vuelta 2022 streaming video tv 2^ tappa: ha vinto Sam Bennett!

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta/ Vuelta 2022 streaming video 1^ tappa: la Jumbo-Visma vince la cronosquadre

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 4^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, che oggi per la prima volta ci offrirà un tracciato movimentato, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della quarta tappa Vitoria/Gasteiz-Laguardia di 152,5 km. Dai Paesi Bassi ai Paesi Baschi, si potrebbe fare questo facile gioco di parole per descrivere il nuovo scenario: la partenza avrà luogo da Vitoria/Gasteiz alle ore 13.53, in considerazione della brevità del chilometraggio. Avremo però quella che potremmo definire la prima vera salita della Vuelta 2022, il Puerto de Opakua con i suoi 5 km al 6,9% di pendenza media: nulla di terribile, anche perché il GPM di seconda categoria sarà al km 61,9.

Più significativi saranno i saliscendi nel finale, almeno per l’economia della corsa: dopo il traguardo volante a Lagran (km 118,3), ecco il GPM di terza categoria del Puerto de Herrera, 7,3 km di salita al 4,8% di pendenza media ma con scollinamento al km 138, dunque ad appena 14,5 dall’arrivo di Laguardia, al quale si arriverà tramite la successiva discesa e poi gli ultimi chilometri di nuovo in leggera salita, con uno strappo proprio in vista del traguardo che potrebbe risultare determinante per sancire il nome del vincitore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA