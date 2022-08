Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv 7^ tappa: un giorno per attaccanti

DIRETTA VUELTA 2022: TAPPA INTERLOCUTORIA

Oggi, venerdì 26 agosto, la settima tappa Camargo-Cistierna di 190 km caratterizzerà la diretta Vuelta 2022. Dopo il primo arrivo in salita che abbiamo vissuto ieri al Pico Jano/San Miguel de Aguayo, oggi il Giro di Spagna prevede una tappa che dovrebbe risultare interlocutoria per la classifica, ma che potrebbe comunque risultare stuzzicante in termini di emozioni, anche perché alla Vuelta 2022 – come da tradizione quando si corre in Spagna – di giornate “facili” ce ne dovrebbero essere davvero poche.

DIRETTA/ Vuelta 2022: Jay Vine ha vinto la 6^ tappa, Evenepoel in maglia rossa!

Nello specifico, oggi ci sarà di fatto una sola salita e per di più anche abbastanza lontana dal traguardo, tuttavia questa ascesa sarà molto lunga e perciò dovrebbe tagliare fuori i velocisti, con Sam Bennett e gli altri sprinter che anche oggi dovrebbero riporre in un cassetto le loro ambizioni personali. Difficilmente ci saranno attacchi dei big, la giornata sembra invece perfetta per una fuga da lontano di uomini già tagliati fuori in classifica. Adesso quindi andiamo a scoprire tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2022 nella settima tappa Camargo-Cistierna.

DIRETTA/ Vuelta 2022: Marc Soler ha vinto la 5^ tappa, Molard in maglia rossa!

DIRETTA VUELTA 2022 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2022, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN.

Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2022/ Primoz Roglic ha vinto la 4^ tappa e si prende la maglia rossa!

DIRETTA VUELTA 2022: PERCORSO 7^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2022, bisogna illustrare in maggiore dettaglio il percorso della settima tappa Camargo-Cistierna di 190 km, che per il momento abbiamo descritto solamente per sommi capi. La partenza avrà luogo da Camargo alle ore 12.30, in considerazione di un chilometraggio piuttosto impegnativo, anche se onestamente la tappa non dovrebbe risultare molto difficile.

I primi 100 km avranno solamente qualche lieve saliscendi, poi ecco il Puerto de San Glorio che, con una lunghezza di ben 22,4 km, si merita di essere un GPM di prima categoria (al km 125,8) pur con una pendenza media del 5,5% che si manterrà quasi sempre costante lungo un’ascesa quindi lunga ma non difficile, almeno per ciclisti professionisti.

Dopo lo scollinamento, la discesa vera e propria sarà piuttosto breve, perché poi si resterà su un altopiano pedalando verso l’arrivo di Cistierna, che sarà preceduto dal traguardo volante a Las Salas (km 168). L’ultima parte del percorso sarà in leggera ma costante discesa, di conseguenza ci aspettiamo un avvicinamento molto veloce alla linea del traguardo, verosimilmente tuttavia per gli attaccanti, perché un GPM di prima categoria dovrebbe essere troppo per i velocisti, mentre i big penseranno al duro weekend che caratterizzerà la diretta Vuelta 2022 sabato e domenica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA