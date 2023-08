DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: 1^ tappa, la tradizionale cronosquadre (oggi 26 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023: UNA TRADIZIONE

La diretta della Vuelta 2023 si aprirà naturalmente con la prima tappa, che abbiamo visto essere una cronosquadre a Barcellona. La partenza contro il tempo è un grande classico per il Giro di Spagna, l’unica eccezione è il 2020, quando però la Vuelta fu accorciata e modificata per il Covid e così la prima tappa fu la Irun-Arrate, vinta da Primoz Roglic grazie al suo straordinario spunto veloce. Per il resto, l’unico dubbio è tra cronosquadre e cronometro individuale: l’anno scorso a Utrecht vinse in casa propria la Jumbo-Visma con 13” su Ineos e 14” sulla Quick-Step, nel 2021 invece ci fu una crono individuale a Burgos vinta da Roglic con 6” su Alex Aranburu.

In un modo o nell’altro dunque vince sempre lo sloveno da tre anni a questa parte: l’ultima volta con un vincitore diverso fu nel 2019, quando la cronosquadre di Torrevieja andò alla Astana che portò Miguel Angel Lopez in maglia rossa di leader della classifica generale. Nel 2018 ci fu una crono individuale a Malaga vinta da Rohan Dennis, nel 2017 nella città francese di Nimes ecco di nuovo invece una cronosquadre, che vide la vittoria della allora BMC, con il già citato Dennis che fu la prima maglia rossa. D’altronde dal 2010 fino al 2017 ci fu sempre una cronosquadre al primo giorno della Vuelta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

SI PARTE!

La diretta Vuelta 2023 comincerà oggi sabato 26 agosto il suo lungo cammino con la prima tappa, una cronosquadre a Barcellona di 14,8 km. Partenza dunque dalla Catalogna, una settimana più tardi del solito perché ci sono già stati i Mondiali di ciclismo, il che significa pure che la Vuelta per la prima volta dopo circa 30 anni non servirà in preparazione alla gara iridata, ma sarà “solo” (si fa per dire) l’ultima sfida dell’anno fra gli specialisti dei grandi giri. Ce ne saranno davvero tanti: per non allungare troppo l’elenco, basterebbe citare il detentore Remco Evenepoel e la coppia della Jumbo-Visma formata da Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, entrambi a caccia di una doppietta (con il Giro per lo sloveno e con il Tour per il danese) che sarebbe anche l’en plein stagionale per la squadra.

A loro si aggiungono i vari Geraint Thomas e Joao Almeida, Damiano Caruso e Aleksandr Vlasov, Enric Mas e Juan Ayuso, Romain Bardet e Mikel Landa: insomma, tutta l’attenzione sarà concentrata sulla lotta per la classifica generale della Vuelta 2023, con tante frazioni di montagna e un paio di prove contro il tempo. La prima sarà appunto già oggi, sotto forma di cronometro a squadre, anche se il percorso di soli 14,8 km dovrebbe impedire distacchi pesanti – l’anno scorso a Utrecht erano stati 23,3 km. I temi d’interesse sono comunque molti e la tappa potrebbe già dare indicazioni sugli stati di forma, allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2023 nella prima tappa, la cronosquadre a Barcellona di 14,8 km.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 1^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della prima tappa, andiamo naturalmente adesso a presentare in maggiore dettaglio il percorso della cronosquadre di 14,8 km che ci attende oggi a Barcellona. Attenzione innanzitutto agli orari, perché si pedalerà verso sera: la partenza della prima squadra è fissata per le ore 18.55, mentre l’ultima formazione prenderà il via alle ore 20.19 e l’arrivo sarà attorno alle ore 20.35, stimando un tempo di percorrenza attorno ai 16 minuti. Questo significa che si prevedono medie orarie che potrebbero sfiorare i 60 km/h, su un percorso che si annuncia velocissimo.

In effetti, sull’altimetria della prima tappa della Vuelta 2023 non ci sarebbe nulla da dire, dal momento che si tratterà di una frazione quasi completamente pianeggiante o al massimo con qualche lievissimo saliscendi lungo le strade della città simbolo della Catalogna. Questo naturalmente significa che si tratterà di una cronosquadre particolarmente favorevole a quelle formazioni che abbiano al loro interno validi specialisti delle cronometro, come d’altronde dovrebbero essere praticamente tutte quelle dei big – da Roglic a Thomas, da Vingegaard ad Evenepoel, senza dimenticare l’apporto dei compagni di squadra, come ad esempio Filippo Ganna potrebbe fare per la Ineos Grenadiers. Il regolamento delle cronosquadre prevede che chi si stacca dal proprio “treno” subisca il distacco effettivo della propria prestazione individuale: guai a chi si perdesse per strada uomini con ambizioni, rischio che potrebbe essere possibile per gli scalatori anche se la crono oggi sarà piuttosto breve.











