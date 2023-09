DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: le emozioni di un anno fa (14^ tappa oggi 9 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: L’ANNO SCORSO

Aspettando la diretta Vuelta 2023, può essere stuzzicante ricordare la quattordicesima tappa della scorsa edizione, anche perché pure il 3 settembre 2022 era giorno di alta montagna, per la precisione con la Montoro-Sierra de La Pandera di 160,3 km, che proponeva un traguardo in quota fra i più classici per il Giro di Spagna. La vittoria andò all’ecuadoriano Richard Carapaz in 4h09’27”, in una Vuelta nella quale l’olimpionico non riuscì a fare classifica ma si prese ben tre vittorie di tappa e la maglia a pois di leader dei GPM.

Carapaz sulla Sierra de la Pandera vinse con 8” di vantaggio su Miguel Angel Lopez e Primoz Roglic, mentre fu una giornata complicata per Remco Evenepoel, che giunse al traguardo con 56” di ritardo rispetto a Carapaz. Di conseguenza, in classifica generale il margine di vantaggio della maglia rossa belga scese a 1’49” su Primoz Roglic e 2’43” su Enric Mas, il quale tuttavia aveva approfittato solo parzialmente delle difficoltà di Evenepoel perdendo infatti 36” dal vincitore e 28 da Roglic, guadagnandone di conseguenza appena una ventina sul belga e anche su Juan Ayuso, che arrivò insieme ad Evenepoel. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2023, 14a TAPPA SAUVETERRE DE BÉARN-LARRA BELAGUA: LA DIRETTA!

La diretta Vuelta 2023 ci proporrà la quattordicesima tappa Sauveterre de Béarn-Larra Belagua di 156,2 km e sarà un altro appuntamento da non perdere con il Giro di Spagna oggi, sabato 9 settembre. Sarà infatti un altro arrivo in salita di questa Vuelta 2023, che ieri è arrivata in cima al Tourmalet e oggi tornerà in Spagna con un altro percorso durissimo; come vedremo meglio fra poco, le due salite più impegnative di questa tappa 14 saranno in realtà le prime due. Se qualcuno avrà il coraggio di osare, potrebbe venirne fuori una giornata leggendaria; se invece tra i big ci fossero livelli simili, il “rischio” è quello di vivere una tappa che potrebbe dire poco, perché invece la salita conclusiva non sarà molto difficile.

In ogni caso ci attendiamo sorprese per la classifica generale della Vuelta 2023, in fondo ieri già sull’Aubisque erano andati in difficoltà Joao Almeida e soprattutto Remco Evenepoel, quindi oggi le prime due salite potrebbero fare male a tanti. In questa seconda settimana della Vuelta 2023 che era iniziata con una cronometro che ricordiamo volentieri anche grazie al successo di Filippo Ganna, sono adesso le montagne ad essere protagoniste con lo spettacolo che sanno sempre regalare, naturalmente con la particolarità di una Jumbo-Visma dominante con Sepp Kuss, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, chissà se nascerà una “coalizione” contro i giallo-neri. Adesso possiamo quindi passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella quattordicesima tappa Sauveterre de Béarn-Larra Belagua.

SAUVETERRE DE BÉARN-LARRA BELAGUA: IL PERCORSO DELLA 14^ TAPPA (VUELTA 2023)

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della quattordicesima tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della quattordicesima tappa Sauveterre de Béarn-Larra Belagua di 156,2 km, che merita di essere approfondita con la massima attenzione essendo un altro difficile arrivo in salita. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.17, naturalmente da Sauveterre de Béarn e di conseguenza ancora in Francia, i primi 50 km saranno semplici ma poi attenzione al GPM di categoria speciale del Col de la Hourcère, una salita di ben 11,1 km all’8,7% di pendenza media per giungere in vetta al km 65,2, una salita temibile perché sempre impegnativa, che non concede mai respiro.

Lunga discesa e poi quasi immediatamente si tornerà a salire con un altro GPM “speciale” in vetta al Puerto de Larrau (km 109), che riporterà la corsa in Spagna e sarà un’ascesa di 14,9 km alla pendenza media dell’8%, durissima nei primi 10 km e poi nuovamente negli ultimi 2000 metri, dopo un breve tratto di “respiro”. La diretta Vuelta 2023 qui si infiammerà magari anche grazie agli abbuoni, poi ci saranno un GPM di terza categoria al km 123,1 e lo sprint intermedio al km 130,2, quando però saremo in un tratto di falsopiano verso la salita finale che ci porterà all’arrivo di Larra Belagua, un’ascesa di 9,5 km ma più dolce delle precedenti, al 6,3% medio e con il tratto più difficile nella prima parte, ma poi sempre più dolce man mano ci si avvicinerà al traguardo.

CLASSIFICA VUELTA 2023: LA TOP 10

1. Sepp Kuss (Usa) 46h42’54’’

2. Primoz Roglic (Slo) + 1’37’’

3. Jonas Vingegaard (Dan) +1’44’’

4. Juan Ayuso (Spa) + 2’37”

5. Enric Mas (Spa) + 3’06”

6. Marc Soler (Spa) + 3’10”

7. Mikel Landa (Spa) + 4’12”

8. Aleksandr Vlasov (Rus) + 5’02”

9. Cian Uijtdebroeks (Bel) + 5’30”

10. Joao Almeida (Por) + 8’39”











