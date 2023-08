Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 2^ tappa: c’è l’insidia Montjuic (oggi 27 agosto)

La diretta Vuelta 2023 oggi domenica 27 agosto ci proporrà la sua seconda tappa Matarò-Barcellona di 181,8 km. La partenza del Giro di Spagna ha luogo dalla Catalogna, ieri abbiamo avuto una stuzzicante cronosquadre e oggi sarà la volta della prima frazione in linea, a sua volta decisamente intrigante perché nei chilometri finali ci sarà da scalare la breve ma impegnativa ascesa del Montjuic, la salita simbolo di Barcellona, che potrebbe sancire (anche grazie agli abbuoni) qualche secondo di differenza, per modificare così la classifica generale della Vuelta 2023 uscita dalla prova contro il tempo di ieri sera, con la perla del nostro giovane Lorenzo Milesi in maglia rossa dopo la vittoria della DSM.

Parlando appunto dei big per la classifica generale, una frazione del genere potrebbe sorridere in particolare a un Primoz Roglic, il cui spunto veloce è proverbiale, oppure anche a Remco Evenepoel, i quali potrebbero allora cercare con convinzione il successo parziale e anche un piccolo guadagno sui rivali meno adatti di loro (sulla carta) ad arrivi di questo genere. La prospettiva quindi è quella di vivere una domenica di ciclismo molto divertente, allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2023 nella seconda tappa Matarò-Barcellona.

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2023: PERCORSO 2^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della seconda tappa, andiamo naturalmente adesso a presentare in maggiore dettaglio il percorso della Matarò-Barcellona di 181,8 km che gravita ancora attorno al capoluogo della Catalogna, già sede della cronosquadre di ieri. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.11, naturalmente da Matarò, località che fa parte proprio della provincia di Barcellona. Si pedalerà quindi nei dintorni della metropoli catalana e attenzione a un GPM di terza categoria collocato già dopo 7,6 km, ovviamente nulla di difficile ma che sarà immediato trampolino di lancio per le fughe.

La salita più impegnativa di giornata sarà un GPM di seconda categoria al km 66,3, il finale della tappa potrebbe sembrare più semplice, ma attenzione prima allo sprint intermedio al km 163, in località Cornellà de Llobregat, poi soprattutto alla salita verso il Castell de Montjuic, davvero a ridosso del traguardo: saranno appena 900 metri al 9,4% di pendenza media, ma impreziositi dagli abbuoni e soprattutto dal fatto che il GPM di terza categoria sarà ad appena 3,8 km dalla linea d’arrivo di Barcellona.

