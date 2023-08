DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv 3^ tappa: un dolce ricordo (oggi 28 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023: IL RICORDO

Presentando la diretta Vuelta 2023 verso la terza tappa, abbiamo già ricordato che pure sei anni fa al terzo giorno del Giro di Spagna (che nel 2017 era partito dalla Francia) avevamo avuto una frazione di alta montagna con arrivo nel Principato di Andorra, anche se allora dopo tre salite mancava il traguardo in altura, infatti l’arrivo era posto nella capitale Andorra la Vella. Fu comunque una giornata molto impegnativa e solo nove big arrivarono insieme sul traguardo, con la vittoria che in questa volata ristretta andò al nostro Vincenzo Nibali con il tempo di 4h01’22” davanti allo spagnolo David De la Cruz e Chris Froome, che invece si prese la maglia rossa come nuovo leader della classifica generale.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Andreas Kron ha vinto la 2^ tappa, Andrea Piccolo maglia rossa!

Da notare che fra i primi nove giunti al traguardo c’erano anche Fabio Aru e Domenico Pozzovivo: sono passati soli sei anni, ma la situazione degli italiani come uomini di classifica è purtroppo cambiata tantissimo. Annotiamo allora che Nibali era quinto a 10” da Froome, Aru settimo a 38” e Pozzovivo nono a 43”. Oggi le emozioni saranno nuovamente garantite, ma verosimilmente saranno meno azzurre… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv: 1^ tappa, Milesi maglia rossa! (oggi 26 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2022/ Louis Meintjens ha vinto la 9^ tappa! Remco Evenepoel allunga

SUBITO LE MONTAGNE!

La diretta Vuelta 2023 entrerà definitivamente nel vivo oggi lunedì 28 agosto con la sua terza tappa Suria-Arinsal di 158,5 km. La partenza del Giro di Spagna ci ha già riservato una cronosquadre e il Montjuic, dunque il weekend d’apertura non è stato di certo banale, ma succede raramente di avere già al terzo giorno di un grande Giro di tre settimane un arrivo in salita, fra l’altro preceduto da un altro GPM di prima categoria (come sarà anche quello all’arrivo). Insomma, la Vuelta 2023 va prestissimo in alta montagna e ci aspettiamo già una giornata significativa per la classifica generale della Vuelta 2023. Forse pensare che stasera qualcuno sia già tagliato fuori può essere esagerato, ma se qualcuno si fosse presentato non al top sarebbero guai…

Avremo quindi immediatamente una risposta molto chiara sui rapporti di forza quando la strada sale, grazie allo sconfinamento ad Andorra, quindi nel cuore dei Pirenei, che avranno un ruolo importante nella corsa, se si pensa che più avanti si arriverà persino sul Tourmalet (a proposito di sconfinamenti). Ci torna in mente il 2017, quando proprio alla terza tappa si arrivò ad Andorra con una frazione impegnativa e vinse il nostro campione Vincenzo Nibali. La prospettiva quindi è quella di vivere un lunedì di grande ciclismo, allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2023 nella terza tappa Suria-Arinsal.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 3^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della terza tappa, andiamo naturalmente adesso a presentare in maggiore dettaglio il percorso della Suria-Arinsal di 158,5 km che sarà naturalmente già imperdibile, essendo il primo arrivo in salita del Giro di Spagna. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.27, naturalmente da Suria, località che fa parte della provincia di Barcellona. Si pedalerà però dalla Catalogna verso Andorra, per il primo sconfinamento della Vuelta 2023. Potremmo definire tutta la prima parte della tappa come un lungo falsopiano che salirà gradualmente fino ad Andorra la Vella, capitale del piccolo Principato pirenaico, dove sarà collocato lo sprint intermedio al km 116,7.

Da qui si entrerà nel vivo della diretta Vuelta 2023 della terza tappa, perché subito dopo comincerà il Coll d’Ordino, GPM di prima categoria che misurerà ben 17,3 km al 7,7% di pendenza media, dunque una salita molto lunga e anche abbastanza impegnativa per giungere allo scollinamento al km 137,1, che metterà in palio anche gli abbuoni. A seguire la discesa e subito dopo si tornerà a salire verso l’arrivo di Arinsal, un’ascesa più breve (8,3 km) al 7,7% e che avrà un paio di chilometri sempre oltre il 10% che dovrebbero fare la differenza per la vittoria di tappa e anche per la maglia rossa.

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Andrea Piccolo (ITA) 4h27’23’’

2. Javier Romo Oliver (ESP) +0’11’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA