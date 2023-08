Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 6^ tappa: secondo arrivo in salita oggi giovedì 31 agosto

La diretta Vuelta 2023 oggi giovedì 31 agosto ci proporrà la sua sesta tappa La Vall d’Uixó-Pico del Buitre di 183,1 km. Altro giorno da non perdere per il Giro di Spagna perché si tratterà del secondo arrivo in salita della Vuelta 2023 dopo quello vinto lunedì ad Andorra dal detentore Remco Evenepoel nella terza tappa. I distacchi furono comunque minimi fra tutti i corridori più attesi in ottica classifica generale della Vuelta 2023, quindi naturalmente siamo curiosi di scoprire se salendo verso l’Observatorio Astrofísico de Javalambre ci potranno essere differenze più significative.

Già parecchio è successo in questi primi giorni della Vuelta 2023, dalla contestata cronosquadre con pioggia e buio il primo giorno a Barcellona, dove poi fu neutralizzato il finale della seconda frazione. Oggi però saranno chiamati in azione i big, per capire meglio chi potrebbe essere considerato il più forte in salita, almeno nella prima settimana della corsa iberica. Un arrivo da queste parti c’era già stato nel 2019 e Miguel Angel Lopez riuscì a staccare tutti gli altri big, quindi qualcosa di significativo potrebbe succedere anche oggi. Allora non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2023 nella sesta tappa La Vall d’Uixó-Pico del Buitre.

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 6^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della sesta tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della sesta tappa La Vall d’Uixó-Pico del Buitre di 183,1 km, naturalmente significativa perché sarà il secondo arrivo in salita del Giro di Spagna. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 12.34, naturalmente da La Vall d’Uixó, attenzione alla prima parte del percorso perché ci saranno già moltissimi saliscendi. tra i quali un paio identificati come Gran Premi della Montagna di terza categoria ai km 48,8 e 83,1, nulla di particolarmente difficile ma che sicuramente scatenerà la bagarre, anche perché di fatto oggi non ci sarà mai un metro di pianura.

Si entrerà nel vivo della diretta Vuelta 2023 della sesta tappa però naturalmente nel finale, prima grazie allo sprint intermedio con abbuoni che sarà collocato al km 161,6 al termine di uno strappo, poi naturalmente soprattutto grazie alla salita finale verso l’arrivo al Pico del Buitre e per la precisione all’Observatorio Astrofísico de Javalambre. Sarà un Gran Premio della Montagna di prima categoria, caratterizzato da 10,9 km di salita all’8% di pendenza media, dunque una salita difficile nel suo complesso e con diversi strappi anche in doppia cifra, toccando in un paio di occasioni la pendenza massima del 16% e in altri tre tratti invece il 15%.

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Remco Evenepoel (Bel) in 17h12’29”

2. Enric Mas (Spa) a 11”

3. Lenny Martinez (Fra) a 17”

4. Jonas Vingegaard (Dan) a 37”











