Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv: 7^ tappa per velocisti (oggi venerdì 1 settembre)

La diretta Vuelta 2023 oggi venerdì 1 settembre si prenderà quello che potrebbe essere una sorta di “giorno di riposo” con la sua settima tappa Utiel-Oliva di 200,8 km. Il concetto è relativo quando bisogna pedalare per così tanti chilometri, ma oggi sulla carta è davvero un giorno perfetto per i velocisti: zero GPM e seconda metà del percorso completamente pianeggiante, come vedremo meglio in seguito. Il nome in copertina sarà allora fatalmente quello di Kaden Groves, l’australiano che finora ha vinto entrambe le volate di gruppo finora disputate alla Vuelta 2023. Mercoledì a Burriana ci sono stati però anche il quarto posto di Alberto Dainese e addirittura il secondo di un Filippo Ganna in grande spolvero, staremo a vedere se lo sprint porterà gioie all’Italia…

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Kuss ha vinto la 6^ tappa, Martinez maglia rossa! (oggi giovedì 31 agosto)

Salvo colpi di scena e imprevisti che non auguriamo a nessuno, dovrebbe invece essere una giornata di pura transizione in ottica classifica generale della Vuelta 2023, anche perché arriviamo dal pirotecnico arrivo in salita di ieri all’Observatorio Astrofísico de Javalambre con Lenny Martinez nuova maglia rossa e domani ci sarà una frazione molto insidiosa e piena di trabocchetti verso Xorret de Catí, quindi oggi probabilmente per i big l’unico obiettivo sarà faticare il meno possibile ed evitare qualsiasi rischio. Tutto questo premesso, adesso scopriamo tutte le notizie utili per seguire la diretta Vuelta 2023 nella settima tappa Utiel-Oliva.

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Groves ha vinto la 5^ tappa, Ganna ottimo secondo! (oggi 30 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Kaden Groves vince la 4^ tappa, Evenepoel resta leader! (29 agosto)

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 7^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della settima tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della settima tappa Utiel-Oliva di 200,8 km, che farà notizia essenzialmente perché per la prima volta in questo Giro di Spagna si andrà (di pochissimo) oltre i 200 km di chilometraggio. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 12.57, naturalmente da Utiel, si parte presto ma nemmeno troppo, perché il percorso sarà lungo ma in realtà l’altimetria avrà ben poco da dire oggi.

La diretta Vuelta 2023 della settima tappa infatti non ci riserverà nemmeno un Gran Premio della Montagna: nella prima parte ci sarà almeno qualche saliscendi nell’entroterra, poi si arriverà sul mare nella zona di Valencia e sarà tutta pianura, al massimo con qualche incognita se dovesse esserci vento. Le segnalazioni saranno per lo sprint intermedio con abbuoni che sarà collocato al km 166,8, saremo già in piena pianura e si pedalerà a gran ritmo verso l’arrivo ad Oliva, dove francamente ci stupirebbe ogni epilogo diverso da una volata di gruppo.

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Lenny Martinez (Fra) in 21h40’35”

2. Sepp Kuss (Usa) a 8”

3. Marc Soler (Spa) a 51”

© RIPRODUZIONE RISERVATA