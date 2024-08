DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: ULTIMO GIORNO IN PORTOGALLO CON LA 3^ TAPPA

Si conclude la grande partenza dal Portogallo per la diretta Vuelta 2024 oggi lunedì 19 agosto grazie alla terza tappa Lousa-Castelo Branco di 191,2 km, che dal punto di vista altimetrico è la più impegnative delle tre in terra lusitana ma, grazie a un finale piuttosto semplice, potrebbe anche essere un giorno riservato ai velocisti. D’altronde al Giro di Spagna storicamente è così, le tappe davvero pianeggianti sono una rarità e per gli sprinter c’è sempre da faticare. Ieri a Ourem in realtà per gli sprinter tutto è stato più facile del previsto grazie all’andatura “turistica” e così in volata Kaden Groves ha vinto davanti a Wout Van Aert e Corbin Strong.

Per quanto riguarda invece la classifica generale della Vuelta 2024, i primi verdetti erano arrivati dalla cronometro di Lisbona che aveva visto (come prevedibile) Primoz Roglic e Joao Almeida in evidenza fra i big, mentre ieri Wout Van Aert si è preso la maglia rossa grazie agli abbuoni. Oggi dovrebbe essere una giornata tranquilla per chi ha nel mirino il podio finale a Madrid, pensando magari invece già alla tappa di domani, quando il ritorno in Spagna proporrà anche il primo arrivo in salita di questa edizione al Pico Villuercas. Intanto però pensiamo a quanto potrà accadere già oggi nella diretta Vuelta 2024, perché potrebbe non essere così banale la terza tappa Lousa-Castelo Branco…

VUELTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Le modalità sono le stesse degli ultimi anni e gli appassionati sanno che purtroppo non c’è spazio in chiaro per il Giro di Spagna, di conseguenza la diretta tv della Vuelta 2024 sarà garantita in esclusiva da Eurosport, quindi visibile anche in occasione della terza tappa solo sul canale tematico, disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati. Di conseguenza la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà riservata agli abbonati tramite i servizi di Discovery Plus e le già citate piattaforme. Il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta saranno invece fonte di preziose informazioni per tutti.

DIRETTA VUELTA 2024: SCOPRIAMO IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Abbiamo già accennato qualcosa, ma adesso approfondiamo il discorso circa il percorso in programma nella diretta Vuelta 2024 oggi per la terza tappa Lousa-Castelo Branco di 191,2 km. Per l’ultima volta dovremo fare i conti con l’ora di fuso orario: la partenza da Lousa sarà alle ore 13.04 italiane, cioè le 12.04 locali. La prima metà della corsa sarà caratterizzata da un Gran Premio della Montagna di seconda categoria, l’Alto de Teixeira (km 84), non molto impegnativo ma piuttosto lungo, che quindi sarà terreno ideale per le fughe e per chi vorrà provare a mandare in difficoltà i velocisti.

Vi saranno poi diversi saliscendi nella zona dello sprint intermedio a Fundao dopo 139,8 km, subito dopo il quale sarà collocato anche un GPM di quarta categoria (km 148,6). La parte più facile della tappa di oggi sarà tuttavia proprio quella finale verso l’arrivo di Castelo Branco, motivo per cui l’epilogo della diretta Vuelta 2024 potrebbe essere oggi con uno sprint di gruppo, anche se le squadre dei velocisti dovranno impegnarsi a fondo per riuscirci, andando a cancellare tutti gli attacchi che sicuramente saranno favoriti dalla prima parte del tracciato…

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Wout Van Aert (Bel) in 5h25’27”

2. Brandon McNulty (Usa) a 3”

3. Mathias Vacek (Cze) a 5”

4. Stefan Kung (Svi) a 9”

5. Edoardo Affini (Ita) a 11”