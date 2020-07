Diretta West Ham Chelsea/ Streaming video e tv: bollente Derby di Londra!

West Ham Chelsea, diretta dall’arbitro Atkinson, è la partita in programma oggi, mercoledì 1 luglio 2020 all’Olympic Stadium di Londra: fischio d’inizio fissato per le ore 21.15 italiane. Si giocherà a porte chiuse uno dei derby più caldi della Premier League: con la diretta tra West Ham Chelsea infatti assisteremo a una delle sfide più attese e non solo di questa 32^ giornata di campionato, cui entriamo nel vivo con questa sfida. La rivalità tra le due formazioni londinesi e delle rispettive fazioni di tifosi e hooligans ci è ben nota e certo a scaldare ulteriormente gli animi in campo questa sera pure, vi è il gran peso dei tre punti che sono stati messi in palio per il turno di campionato. Alla vigilia della 32^ giornata come della diretta tra West Ham e Chelsea, certo non scordiamo che gli Hammers di Moyes, dopo anche l’ultimo KO col Tottenham, ben rischiano di dover abbandonare il primo campionato inglese, stazionando solo alla 17^ posizione della graduatoria a un passo dalla zona rossa. Sono però questi tre punti decisivi anche i Blues, che invece stazionano alla quarta piazza: la squadra di Lampard, che pure vanta un ottimo stato di forma, punta a mettere in cassaforte al più presto un pass per la prossima stagione della Champions League e il derby londinese è in tal senso occasione preziosissima. Ci attende dunque certo una sfida davvero speciale questa sera a Londra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tra West Ham e Chelsea sarà visibile in diretta tv solo sulla piattaforma di Sky: appuntamento alle ore 21.15 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Sarà dunque garantita a tutti gli abbonati anche la diretta streaming video della sfida di Premier League, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM CHELSEA

Benché entrambe le squadre tornino oggi in campo per uno dei più caldi Derby di Londra, avendo alle spalle parecchi match impegnativi, ecco che per le probabili formazioni della diretta tra West Ham Chelsea, certo entrambi gli allenatori dovranno puntare sui proprio titolari, lì dove chiaramente gli infortuni lo renderanno possibile. Ecco che allora nella 32^ giornata gli Hammers di Moyes dovrebbero ancora puntare sul 4-2-3-1 dove pure mancheranno Haller e Snodgrass. Ecco che allora in attacco stasera dovremmo vedere dal primo minuto in campo Antonio come prima punta, con Fornals e Bowen ai lati (ma con Lanzini a disposizione): il capitano Noble si collocherà sulla trequarti. Coppia già decisa per la mediana, con Soucek e Rice, mentre per la difesa a 4 si fanno avanti per una maglia da titolare al centro Diop e Balbuena: Cresswell e Fredericks agiranno in corsia. Sarà 4-3-3 il modulo prediletto da Lampard per il suo Chelsea, dove pure potrebbe mancare dal primo minuto Pulisic, uscito acciaccato dall’ultima sfida contro il Leicester per la FA Cup. Potrebbero allora essere Giroud, Loftus Cheek e Willian i titolari in attacco, con Kovacic, Kante e Barklesu che agiranno dal primo minuto a centrocampo. Appaiono poi già consegnate le maglie da titolari in difesa per i Blues, con Zouma e Rudiger al centro e la coppia Alonso-Azpilicueta adibita in corsia.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo ora controllare anche il pronostico della diretta tra West Ham e Chelsea, non ci stupisce scoprire che sono i Blues oggi i grandi favoriti nel Derby di Londra. Stando alle quotazioni date dal portale Snai, ecco che nell’1×2 il successo ospite è stato dato a 1.60, contro il più elevato 5.25. fissato per la vittoria degli Hammers: il pareggio vale invece la quota 4.25.



