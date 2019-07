Diretta Wimbledon 2019/ Djokovic Goffin, streaming video e tv: i quarti maschili

Splende di nuovo il sole sull’erba inglese di Wimbledon 2019, dove oggi mercoledì 10 luglio avranno luogo i tanto attesi quarti di finale per il tabellone maschile. Dopo che ieri si sono disputati i quarti e quindi abbiamo appurato chi saranno le semifinaliste del torneo Slam più famoso al mondo sull’erba, tocca ora all’altra metà del cielo e anzi il programma odierno ci pone davanti a dei duelli davvero impressionanti. I big infatti non hanno mancato all’appuntamento in questa caldissima fase del tabellone di Wimbledon 2019, men che meno il campione in carica Novak Djokovic, che ha trovato qua posto già nei giorni scorsi avendo superato con un risultato netto (6-3-6-2 6-3 nei parziali) il francese Humbert nel quarto turno del tabellone.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserverà il tabellone odierno a Wimbledon 2019, dove come riferito prima saranno di scena i quarti di finale maschili, ovviamente ospitati nei campi principali (centrale e numero 1), mentre gli altri saranno riservati agli incontri del torneo di doppio o dei giovani. Ecco quindi che proprio sul campo centrale ma non prima delle ore 14,00, secondo il fuso orario italiano (ma saranno le 13.00 a Londra) avrà inizio il primo incontro tra Djokovic, campione in carica a Wimbledon e il belga Goffin: a seguire qui si giocherà il secondo quarto di finale tra Nishikori e Roger Federer, qui dopo la brillante vittoria ottenuta a spese del nostro Berrettini. Sul campo numero di Wimbledon il programma sarà lo stesso. Alle ore 14,00 italiane (13 locali) infatti avrà inizio il primo match che vedrà in campo Pella e lo spagnolo Bautista Agut, mentre di fila si accenderà lo scontro tra lo statunitense Querrey e Rafa Nadal, con lo spagnolo atteso protagonista.



