Diretta Wimbledon 2021/ Berrettini Ivashka, streaming video tv: oggi gli ottavi!

DIRETTA WIMBLEDON 2021: È IL GIORNO DI BERRETTINI E SONEGO!

Dopo la classica domenica di riposo, siamo in diretta con l’edizione 2021 di Wimbledon 2021, oggi lunedì 5 luglio 2021, ed ad attenderci oggi sono gli ottavi di finale del terzo slam della stagione. Dopo un anno di stop, dovuto alla pandemia, ecco che gli appassionati di tennis potranno finalmente rivivere le emozioni del “Manic Monday”, ovvero una giornata ricchissima e completamente dedicata ai big del tennis mondiale, tutti riuniti sull’erba inglese per gli ottavi di finale del tabellone ATP, WTA e pure del doppio.

Dopo i colpi di scena occorsi nei primi turni, con tanti giocatori outsider approdati alle fasi più calde del tabellone (da Fucsovic a Ivashka, fino a Raducanu e Tomljanovic) ci attende una giornata davvero entusiasmante, che apre l’ultima settimana del torneo (le finali sono attese sabato e domenica): diamo dunque la parola ai big della diretta Wimbledon 2021.

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2021, come ormai sappiamo, è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare: ci sarà un canale centrale e poi verranno aperti quelli del pacchetto Calcio, per i quali è necessario un abbonamento specifico, in modo che ci sia la maggiore copertura possibile dai campi di Londra. In assenza di un televisore si potranno seguire i match dello Slam anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2021: IL TABELLONE E IL CONTESTO

Impazienti di vivere questo Manic Monday e dunque dare il via alla diretta di Wimbledon 2021, pure è necessario prima andare a controllare che ci riserva il tabellone odierno, per gli ottavi di finale del terzo slam della stagione. Cominciamo allora dal tabellone ATP, dove a partire dalle ore 12.00 vivremo, tra i primi incontri della giornata, la sfida tra Berrettini e Ivashka, con il romano gran favorito oggi: alla medesima ora avremo anche Khachanov-Korda, mentre non prima delle ore 13.15 (secondo il fuso orario italiano) avremo Rublev-Fucsovic e Bautista Agut-Shapovalov. Proseguendo nel tabellone maschile, vediamo che le luci del campo centrale si accenderanno solo alle ore 14.30 con l’incontro Djokovic-Garin: nel pomeriggio e non prima delle ore 15.15 avremo poi le sfide Auger Aliassime-Zverev e Medvedev-Hurkacz, mentre solo in serata daremo il via al big match tra Federer e Sonego, un incontro che davvero non possiamo perderci!.

Per il tabellone WTA della diretta Wimbledon 2021 ecco che al via, alle ore 12.00 ci sarà una delle sfide più attese, quella valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2021 tra Swiatek e Jabeur: alla stessa ora avremo anche Sabalenka-Rybakina, non prima delle ore 14.00 poi saranno riflettori puntati sugli incontri Keys-Golubic, Barthy-Krejcikova e Pliskova-Samsonova, con la russa grande outsider del torneo. Non prima delle ore 15.15 sarà poi spazio per Muchova-Badova Gilbert, mentre nel pomeriggio avremo Gauff-Kerber, partita di cartello per il WTA e infine l’ottavo di finale tra Raducanu e Tomljanovic.





