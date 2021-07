Diretta Wimbledon 2021/ Fognini Rublev streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2021: C’È FOGNINI RUBLEV

La diretta di Wimbledon 2021 per venerdì 2 luglio, sempre con inizio dei match alle ore 12:00 di casa nostra, riguarda i match del terzo turno nella parte alta del tabellone maschile, e in quella bassa del tabellone femminile: diciamo subito che spicca Fognini Rublev, vale a dire la partita dell’unico italiano rimasto in corsa nella metà Atp ma anche in generale. Una sfida ostica per il sanremese, che sull’erba non ha mai centrato grandi risultati; la sensazione è che Fognini non parta favorito, anche perché Rublev è un avversario che negli ultimi mesi è stato in grado di cambiare passo e, da giovane di talento ma bizzoso e incostante, si è trasformato in un solidissimo tennista che ha vinto quasi ogni finale raggiunta – e sono state tante – anche se lui pure dovrà testarsi su questa superficie.

In caso di vittoria e qualificazione agli ottavi di finale, Fognini dovrebbe poi giocare contro uno tra Diego Schwartzman e Marton Fucsovics: paradossalmente potrebbe essere più tosto l’ungherese (che ha eliminato Jannik Sinner) rispetto all’argentino, ottimo giocatore con classifica superiore ma poco avvezzo all’erba. Sono tuttavia considerazioni che andranno fatte più avanti; al momento dobbiamo addentrarci maggiormente nella diretta di Wimbledon 2021 per questo venerdì, provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere anche sugli altri campi con i match che oggi ci faranno compagnia nel torneo dello Slam.

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2021, come ormai sappiamo, è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare: ci sarà un canale centrale e poi verranno aperti quelli del pacchetto Calcio, per i quali è necessario un abbonamento specifico, in modo che ci sia la maggiore copertura possibile dai campi di Londra. In assenza di un televisore si potranno seguire i match dello Slam anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

A parte Fognini, la diretta di Wimbledon 2021 per oggi ci consegna altri match interessanti. Torna il campione in carica Novak Djokovic, che dopo il set di apertura perso contro Jack Draper sembra aver ritrovato il suo tennis: il suo avversario sarà Denis Kudla, che purtroppo mercoledì ha battuto nettamente il nostro Andreas Seppi (anche a sorpresa, viste le capacità dell’altoatesino sull’erba) e come sempre il numero 1 Atp viaggia verso l’ennesima finale, sapendo che soprattutto su questa superficie le insidie ci sono mai lui è decisamente superiore a tutti i potenziali avversari. Tra questi, in semifinale, potrebbe esserci una delle speranze britanniche: naturalmente sarebbe romantico e straordinario un incrocio con Andy Murray, che però dopo la battaglia al quinto set contro Oscar Otte deve testare soprattutto la sua condizione, non al top e che lo pone già a rischio contro Denis Shapovalov, in una partita fantastica e che potrebbe rappresentare, finalmente, un trampolino per il canadese. L’altro britannico in corsa è Daniel Evans, miglioratissimo: dopo aver eliminato Dusan Lajovic giocherà contro Karen Khachanov, sfida impegnativa ma che, considerato che siamo a Wimbledon 2021 e all’All England Lawn & Tennis Club, per il tipo di campi lo vede partire favorito.



