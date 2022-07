Diretta Wimbledon 2022/ Djokovic Norrie streaming video tv, orario dei match

DIRETTA WIMBLEDON 2022: DJOKOVIC-NORRIE!

La diretta di Wimbledon 2022 vivrà oggi, venerdì 8 luglio, una giornata di fondamentale importanza per le sorti del torneo più prestigioso al mondo di tennis, infatti siamo ormai alle due semifinali del singolare maschile nello Slam in assoluto più atteso, che si gioca sull’erba di Londra. Oggi si comincerà a giocare attorno alle ore 16.00 italiane e l’attenzione si concentrerà tutta sul Campo Centrale, dove avremo prima Djokovic Norrie e poi a seguire ci sarebbe stata Kyrgios Nadal, tuttavia cancellata a causa del ritiro di Rafael Nadal, che di fatto spiana già le porte della finale a Nick Kyrgios.

Diretta Wimbledon 2022/ Rybakina batte Halep e va in finale contro Jabeur!

Naturalmente, giunti al livello delle semifinali, si gioca tutti lo stesso giorno per garantire poi ai due finalisti un giorno di riposo domani (quando ci sarà la finale femminile) per poi giocarsi il titolo domenica pomeriggio, nella finale più ambita dell’anno, Kyrgios in realtà allungherà non poco questo riposo. Le sorprese di certo non sono mancate finora sull’erba di Londra, anche se le due stelle più attese sono ancora presenti, sarà allora davvero molto interessante scoprire che cosa accadrà anche oggi nella diretta di Wimbledon 2022…

Fabio Fognini vs Rafa Nadal?/ "Non credete a tutto", poi la retromarcia: caos social

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022/ Nadal Fritz video streaming tv: Kyrgios in semifinale!

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Wimbledon 2022 oggi vedrà in primo piano i quattro semifinalisti maschili. Tra loro potremmo mettere in copertina naturalmente Novak Djokovic e Rafa Nadal, accomunati però da enormi difficoltà nel superare i quarti di finale. Djokovic si era trovato sotto di due set contro Jannik Sinner, anche se poi la rimonta è stata netta e convincente; Nadal ha sofferto ancora di più contro lo statunitense Taylor Fritz, per una vittoria che lo spagnolo ha ottenuto solamente nel tie-break del quinto set al termine di una partita durata circa quattro ore e mezza. La motivazione è nota per le fatiche di Rafa e così, con l’annuncio del ritiro, svanisce il sogno di tornare alla vittoria a Wimbledon dopo oltre un decennio.

Possono allora coltivare sogni di gloria Cameron Norrie e Nick Kyrgios, che hanno visto come battere rispettivamente Djokovic e Nadal non sia un’impresa così impossibile. Per l’inglese c’è anche naturalmente il sogno di vincere in casa, perché per un tennista britannico trionfare a Wimbledon naturalmente ha un sapore ancora più speciale (negli ultimi 85 anni ci è riuscito solamente Andy Murray), mentre per l’australiano sarebbe il coronamento di una carriera di genio e sregolatezza nella quale Kyrgios ha probabilmente raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Nadal gli ha già aperto le porte della finale, poi chissà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA