Diretta Wimbledon 2022/ Djokovic van Rijthoven streaming video tv, orario match

Anche domenica 3 luglio, con inizio alle ore 12.00 di casa nostra (le 11.00 locali), ci terrà compagnia la diretta di Wimbledon 2022, perché iniziano gli ottavi di finale del torneo più celebre del mondo per il tennis: il match che ci riguarda da molto vicino è Sinner Alcaraz, che sicuramente catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati perché mette di fronte i due giovani più attesi, ma avremo un totale di otto partite da seguire con grande attenzione, equamente suddivise fra quattro ottavi maschili e altrettanti femminili – da notare che si tratta della parte alta del tabellone per gli uomini e della parte bassa invece per le donne.

Il nome di spicco è sicuramente quello di Novak Djokovic, favorito d’obbligo dal momento che il tennista serbo numero 1 del mondo e detentore del titolo a Wimbledon affronterà l’olandese Tim van Rijthoven, una delle grandi sorprese del celeberrimo torneo del Grande Slam sull’erba di Londra. In campo femminile invece l’unica testa di serie di spicco in campo oggi sarà la tunisina Ons Jabeur, quest’anno vincitrice a Madrid e già nei quarti di finale un anno fa a Londra. Staremo dunque a vedere cosa succederà oggi nella diretta di Wimbledon 2022…

Naturalmente la diretta di Wimbledon 2022 oggi passerà alla storia per un motivo che non è strettamente legato alle partite, compresa Sinner Alcaraz: a fare la storia sarà semplicemente il fatto che si giochi nella “sacra” (ormai non più) Middle Sunday di Wimbledon. Cadrà infatti uno dei capisaldi della tradizione, sempre così importante ma che stavolta ha dovuto cedere il passo ai tempi anche a Wimbledon: il rispetto assoluto del riposo della domenica centrale cederà il passo al business, che non vuole rinunciare all’incasso di un giorno festivo esattamente a metà torneo.

Domenica 3 luglio 2022 quindi passerà alla storia come la prima “Middle Sunday” di tutti i tempi a Wimbledon con partite in programma; finora c’erano stati solamente quattro precedenti, ma tutti per necessità, cioè in edizioni in cui la pioggia aveva imposto ritardi tali al programma della prima settimana da richiedere che si giocasse alla domenica per porvi rimedio. Stavolta invece è diverso: certo, gli appassionati di tutto il mondo potrebbero gradire la novità che permetterà loro di godere di una domenica in più ricca di partite ed emozioni, però in questo modo si va a perdere una delle tradizioni più caratteristiche di Wimbledon e non avremo più nemmeno il “Manic Monday”, cioè il lunedì in cui si giocavano tutte le partite degli ottavi di finale, adesso suddivisi tra la domenica centrale e il successivo lunedì anche a Wimbledon, come negli altri tre Slam.











