Diretta Wimbledon 2022/ Goffin Norrie streaming video tv, orario match (quarti)

DIRETTA WIMBLEDON 2022: CI SONO I QUARTI!

Giornata interessante quella che a Wimbledon 2022 si gioca martedì 5 luglio: siamo già arrivati ai quarti di finale, questo perché abbiamo avuto la Middle Sunday che ha stravolto il programma rispetto alla tradizione. Naturalmente oggi gran parte della nostra concentrazione sarà su Sinner Djokovic, della quale parliamo infatti a parte; l’altro quarto di finale nella parte alta del tabellone Atp è quello che oppone Cameron Norrie, quinto britannico ad aver raggiunto questo punto dello Slam di Londra, a David Goffin capace di vincere una bella maratona nei confronti di Frances Tiafoe.

Abbiamo poi ovviamente le sfide nel torneo femminile, per la diretta di Wimbledon 2022: qui la grande speranza di arrivare in finale ce l’ha Ons Jabeur, in crescita costante e impegnata contro la sorpresa ceca Marie Bouzkova. Il secondo quarto di finale di giornata sarà invece un derby tedesco tra assolute outsider: da una parte Tatjana Maria, dall’altra Jule Niemeier. Vada come vada avremo semifinaliste inedite a Wimbledon 2022, con il 75% di possibilità che una delle due finaliste sia una giocatrice che non partiva con una testa di serie nel torneo. Staremo a vedere…

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento nello specifico dovrebbe essere su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai numeri 201 e 205 del decoder con visione che sarà riservata agli abbonati. In assenza di un televisore si potrà come sempre usufruire del servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.wimbledon.com troverete invece tutte le informazioni utili, a partire dal boxscore dei match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Wimbledon 2022, possiamo dire che il tabellone per la giornata di martedì ci riserva delle sfide a sorpresa: sicuramente in ambito femminile, ma a dirla tutta anche nello Slam maschile sarebbe stato difficile pronosticare che David Goffin, un giocatore che da tempo è lontano dai suoi migliori standard, sarebbe arrivato ai quarti soprattutto sull’erba, battendo un avversario rognoso come Tiafoe (va anche detto che il belga è stato favorito da un percorso non impossibile).

Certamente invece Cameron Norrie rappresenta la continuità: il mancino infatti già l’anno scorso si era messo in gran luce vincendo a sorpresa un Indian Wells disputato in autunno, ed era arrivato alle Atp Finals come riserva riuscendo però a giocarle (come il nostro Jannik Sinner). Adesso per Norrie, che non è più un giovincello ed è emerso tardi a grandi livelli, può arrivare il momento della consacrazione: la semifinale a Wimbledon lo porterebbe sullo stesso piano dei britannici che lo hanno preceduto, poi per raggiungere Andy Murray la questione potrebbe essere decisamente più complicata ma intanto vedremo come se la caverà oggi…

