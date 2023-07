DIRETTA WIMBLEDON 2023/ Berrettini Sonego streaming video tv: tutti i match sono stati interrotti per pioggia

Il tempo è il grande imprevisto delle manifestazioni sportive disputate all’aperto e il tennis non è da meno. La giornata di Wimbledon è stata momentaneamente interrotta per pioggia: teloni sui campi e gioco interrotto. Decine di partite in stand-by, compreso il derby italiano in programma tra il rientrante Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: il primo turno ha visto prevalere il tennista torinese per 6-7.

Matteo Berrettini, fidanzato Melissa Satta/ Critiche sul web, lei: “Devo rispondere?”

Fermi anche tutti gli altri campi, dove quasi dappertutto è stato completato un set: l’australiano O’Connell è avanti su Medjedovic, mentre l’ungherese Fucsovics ha momentanemtne la meglio su Griekspoor. Avnti Giro su Dellien, Rune su Loffhagen, Muller su Rinderknech, Shelton su Daniel e Thiem su Tsitsipas. Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta. (Aggiornamento di MB)

Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme a Montecarlo/ Critiche al tennista: "Che brutta fine hai fatto"

DIRETTA WIMBLEDON 2023: DERBY BERRETTINI SONEGO!

Martedì 4 luglio, con inizio alle ore 12:00 di casa nostra, assisteremo ai match che a Wimbledon 2023 completano il primo turno: siamo nella parte alta del tabellone maschile e questo significa che avremo l’esordio di Carlos Alcaraz, tornato numero 1 del ranking Atp grazie al titolo al Queen’s con il quale è diventato tra i più giovani di sempre a vincere almeno un trofeo su tutte le superfici. Per Alcaraz l’esordio sarà contro il veterano francese Jeremy Chardy, ma naturalmente oggi nella diretta di Wimbledon 2023 avremo impegnati anche alcuni italiani, e dunque possiamo subito scoprire di chi si tratta.

DIRETTA/ Internazionali d’Italia 2023 Roma video streaming tv: Lorenzo Sonego vince!

Spicca il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con il romano che qui ha giocato una finale ma che adesso va a caccia della forma e condizione migliore visto che ultimamente ha penato per uno strappo ed è crollato in classifica; Matteo Arnaldi, che arriva dalle qualificazioni, se la dovrà vedere con lo spagnolo Roberto Carballes Baena e ha buone chance di arrivare al secondo turno dello Slam, mentre per Marco Cecchinato l’avversario è il cileno Nicolas Jarry. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Wimbledon 2023, ora mentre aspettiamo che si giochi possiamo andare a vedere altri match che riguardano il primo turno qui ai Championships…

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE BERRETTINI SONEGO

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora della diretta di Wimbledon 2023 possiamo identificare un altro straordinario match in Thiem Tsitsipas: purtroppo l’austriaco, il primo giocatore nato dopo gli anni Ottanta a vincere uno Slam (e anche uno degli unici due al momento) ha dovuto accettare il crollo causa infortuni, ma resta un talento purissimo che adesso vuole ritagliarsi belle soddisfazioni nella seconda parte di una carriera che era scintillante ma che naturalmente immaginava potesse continuare in un modo diverso. Stefanos Tsitsipas invece ha negli Slam il tasto dolente, arriva quasi sempre in fondo ma i trofei sollevati sono ancora zero, del resto non si può dire che, a Wimbledon 2023 ma anche in altre circostanze passate, il greco sia particolarmente favorito nei sorteggi.

Daniil Medvedev, che ha già trionfato agli Us Open ma adesso va a caccia della consacrazione sull’erba dopo aver domato la terra (più o meno: se non altro ha vinto il Masters 1000 di Roma) affronterà il primo turno dei Championships contro la wild card britannica Arthur Fery, numero 389 del ranking e che dunque non dovrebbe rappresentare una particolare minaccia; sarà invece derby per Andy Murray, due volte vincitore a Londra e che potrebbe anche essere all’ultimo Slam di casa. Per l’ex numero 1 Atp l’avversario sarà un altro giocatore con wild card, il ventisettenne Ryan Peniston che è numero 267 della classifica mondiale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA