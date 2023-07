Diretta Wimbledon 2023/ Berrettini Zverev streaming video tv, orario partite (oggi sabato 8 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: È IL GIORNO DI BERRETTINI ZVEREV!

La diretta Wimbledon 2023 cosa ci proporrà oggi, sabato 8 luglio? L’appuntamento con l’inizio delle partite sarà naturalmente ancora una volta alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali di Londra) e diciamo subito che in ottica italiana (ma non solo) spicca certamente il match Berrettini Zverev, che vedrà scendere in campo per il terzo giorno consecutivo il tennista romano. La pioggia che ha imperversato nei primi giorni ha lasciato evidenti strascichi, in particolare per chi come Matteo Berrettini ha terminato addirittura di giovedì la sua partita di primo turno, cioè il derby italiano contro Lorenzo Sonego, per cui di conseguenza ha giocato ieri il secondo turno, con vittoria contro l’australiano Alex De Minaur, e oggi gioca il terzo turno del torneo del Grande Slam sull’erba di Wimbledon per rimettersi finalmente in pari.

La situazione è certamente particolare, ma naturalmente resta il valore tecnico di una partita che quasi stride, collocata già al terzo turno. D’altronde Matteo Berrettini, finalista 2021 nel torneo più famoso del mondo, paga un periodo difficile e non è fra le teste di serie, ma si sta rilanciando sull’erba amica di Londra, mentre il ruolo di numero 19 del seeding sta sicuramente stretto ad Alexander Zverev, a sua volta condizionato dal grave infortunio che l’anno scorso subì al Roland Garros, per cui in seguito per molti mesi non giocò e di conseguenza non raccolse punti. Una lunga presentazione, ma il concetto è chiaro: la diretta di Wimbledon 2023 oggi sarà “illuminata” da Berrettini Zverev.

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); inoltre, tutti gli abbonati potranno assistere alle partite del torneo Slam di Wimbledon 2023 anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora che la diretta di Wimbledon 2023 oggi attirerà la nostra attenzione soprattutto con Berrettini Zverev, sperando che il ritardo nel programma non abbia creato problemi dal punto di vista fisico e delle energie al tennista romano, anche perché l’erba è una superficie che potrebbe concedere vantaggi a Matteo Berrettini nel confronto con Alexander Zverev. L’italiano infatti vanta la finale 2021 e anche due trionfi al torneo del Queen’s che è il tradizionale “antipasto” di Wimbledon, mentre il tedesco non ha mai vinto nella sua carriera un torneo sull’erba e soprattutto aWimbledon non è mai andato oltre gli ottavi.

Questo è naturalmente un motivo in più per seguire con la massima attenzione Berrettini Zverev, anche se già prima del match possiamo dire che sono sicuramente confortanti i segnali di ripresa manifestati da Matteo dopo un periodo davvero complicato, forse il più difficile della sua carriera. La superficie in erba e l’aria di Wimbledon gli hanno fatto bene, naturalmente se oggi dovesse arrivare una vittoria la soddisfazione sarebbe ancora più evidente e negli ottavi potrebbe esserci un incrocio con Carlos Alcaraz, che è nella stessa “fetta” del tabellone. Sognare è lecito, poi vedremo quale sarà il responso della diretta di Wimbledon 2023…











