Diretta Wimbledon 2023/ Djokovic Hurkacz streaming video tv, orario match (oggi lunedì 10 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: DJOKOVIC PER CHIUDERE!

La diretta di Wimbledon 2023 riparte da lunedì 10 luglio: siamo ufficialmente nella seconda settimana del torneo dello Slam, si comincia a giocare alle ore 12:00 italiane sul campo numero 2. Il match che maggiormente ci interessa sarà tuttavia quello sul centrale, il quarto di giornata: Berrettini Alcaraz, uno show se è vero che il nostro Matteo Berrettini è tornato grande sull’erba di Londra e, dopo aver demolito Alexander Zverev, se la vede ora con il numero 1 Atp Carlos Alcaraz che sogna il primo Slam su questa superficie, dopo aver completato il giro di titoli su ogni tipo di campo con il suo successo al Queen’s.

Diretta Wimbledon 2023/ Sinner Galan (risultato 3-0) streaming video tv: Jannik ai quarti! (oggi 9 luglio)

Tornerà poi a giocare, nella diretta di Wimbledon 2023, Novak Djokovic che ieri è stato costretto a fermarsi per l’oscurità: il serbo conduce 7-6 7-6 su Hubert Hurkacz, con entrambi i tie break che sono terminati 8-6. Sempre per gli ottavi, interessantissima la sfida tra Grigor Dimitrov e Holger Rune, incrocio generazionale che potrebbe lanciare il veterano bulgaro o consacrare il giovane danese; poi Stefanos Tsitsipas che vuole il definitivo salto di qualità dopo aver già affrontato grandi battaglie a Londra, il suo avversario di oggi sarà quel Chris Eubanks che sta sicuramente crescendo. Vedremo poi se Daniil Medvedev avrà la meglio su Jiri Lehecka, tra poco scopriremo tutto…

Diretta Wimbledon 2023/ Berrettini Zverev (risultato 3-0): Matteo agli ottavi con Alcaraz! (oggi 8 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

Diretta Wimbledon 2023/ Streaming video tv: eliminata Elisabetta Cocciaretto! (oggi venerdì 7 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Wimbledon 2023 bisogna ovviamente concedere spazio anche alle partite femminili: con quattro giocatrici già ai quarti di finale, oggi lo Slam Wta completa il programma degli ottavi. A inaugurare il centrale sarà la campionessa in carica Elena Rybakina, che affronta un match non semplice contro quella Beatriz Haddad Maia che già al Roland Garros avevamo visto in grande spolvero; la sensazione del momento è comunque Mirra Andreeva, sedicenne che per la prima volta (e arrivando dalle qualificazioni) è al quarto turno di uno Slam e se la vede con Madison Keys.

Poi, la numero 2 Aryna Sabalenka che dopo aver messo le mani sugli Australian Open vuole dominare anche a Wimbledon, ma rischia contro la russa Ekaterina Alexandrova; a chiudere il programma degli ottavi di Wimbledon 2023, per quanto riguarda il tabellone femminile, ecco Ons Jabeur. Per la tunisina, già finalista qui lo scorso anno, la grande insidia si chiama Petra Kvitova, che sull’erba di Londra ha vinto due volte e, anche se il secondo titolo risale a nove anni fa, può sempre rappresentare una minaccia. Non ci resta che aspettare che a Wimbledon 2023 si torni a giocare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA