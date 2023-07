DIRETTA WIMBLEDON 2023/ Video streaming tv: il ritorno alla normalità (oggi lunedì 3 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: RITORNO ALLA NORMALITÀ

La diretta di Wimbledon 2023 segna anche il ritorno alla normalità: forse ora si fatica leggermente a ricordarlo, ma la scorsa edizione era stata particolarmente strana perché lo scoppio della guerra in Ucraina aveva portato gli organizzatori dello Slam a escludere i tennisti russi e bielorussi. Questo, oltre all’impoverimento dei tabelloni (erano assenti giocatori come Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov, e poi ancora Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova solo per citarne alcuni) aveva generato la reazione a catena da parte di Atp e Wta.

Le due associazioni, tramite comunicato congiunto, in risposta a questa decisione avevano stabilito l’annullamento dei punti per il ranking: va da sé che Wimbledon era diventato una sorta di grande torneo amatoriale, che certo non aveva perso il suo fascino e prestigio – così come l’importanza nel palmarès di un tennista – ma era diventato altro, pensando agli aspetti prettamente pratici. Adesso, finalmente, si può tornare alla normalità: ufficialmente russi e bielorussi non hanno una bandiera sotto la quale giocare ma se non altro saranno presenti a Wimbledon 2023, ci sentiamo di dire che sia la cosa più giusta al netto di come ciascuno, singolarmente, possa pensarla sull’argomento guerra. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

INIZIA LO SHOW DI LONDRA!

Ci siamo davvero: lunedì 3 luglio è il giorno in cui, a partire dalle ore 12:00 (italiane) assisteremo al via di Wimbledon 2023. Il torneo dello Slam è da sempre il punto di riferimento nel mondo del tennis: ciascun giocatore, addetto ai lavori o appassionato ha il suo Major preferito, ma Wimbledon significa tradizione, storia, leggenda e, appunto, anche solo simbolicamente il punto più alto cui si possa arrivare. Questo anche perché si gioca sull’erba (all’All England Lawn & Tennis Club di Londra) e perché è antichissimo, ancora legato a ferrei regolamenti – poi modificati, almeno leggermente – ma anche ad un’aura di immortalità.

Dal punto di vista del campo, saranno davvero tanti i temi che verranno toccati: due di questi riguardano Novak Djokovic che, campione lo scorso anno, con un altro successo eguaglierebbe gli otto Wimbledon vinti da Roger Federer, e allo stesso tempo farebbe un passo avanti verso quel Grande Slam di calendario che aveva già sfiorato nel 2021, prima che Daniil Medvedev glielo strappasse dalle mani. Questo è non solo: riusciranno finalmente gli italiani a conquistare l’erba di Londra? Nel corso di questi giorni cominceremo a scoprirlo, intanto mentre aspettiamo la diretta di Wimbledon 2023 proviamo a fare qualche altro rapido passo di avvicinamento al grande torneo dello Slam.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Wimbledon 2023 è piena di temi: abbiamo detto di Novak Djokovic, e il suo principale avversario sarà certamente quel Carlos Alcaraz che è tornato numero 1 Atp (e infatti ha la testa di serie numero 1 del tabellone). Il giovane spagnolo è entrato nel ristretto club dei vincitori di almeno un torneo su ogni superficie, conquistando nientemeno che il Queen’s; inoltre è stato anche tra i più giovani di sempre a riuscirci, e qui a Wimbledon 2023 dovrà provare a vendicare la sconfitta al Roland Garros contro lo stesso Djokovic, quando una partita potenzialmente epica e da passaggio di consegne è diventata un calvario per Alcaraz, preda dei crampi dettati dal nervosismo.

In campo femminile poi sarà davvero interessante scoprire se Elena Rybakina ci sarà: la kazaka ha dovuto ritirarsi dal Roland Garros per difficoltà respiratorie, l’ultima settimana si è cancellata da Eastbourne e sarebbe un vero peccato se ai Championships dovesse mancare la campionessa in carica, che l’anno scorso aveva vinto il titolo a sorpresa ma poi si è confermata riuscendo a fare il passo ulteriore, e ora è una delle giocatrici di riferimento nel mondo Wta. Una di queste è certamente Iga Swiatek, che dopo aver vinto il terzo Roland Garros punta a prendersi un altro Slam su un’altra superficie che non sia la terra: farlo a Wimbledon 2023 sarebbe straordinario per la numero 1 del ranking…











