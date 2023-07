Diretta Wimbledon 2023/ Streaming video tv: le partite cominciano! (Oggi mercoledì 5 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: COMINCIA UN SUPER PROGRAMMA, PIOGGIA PERMETTENDO

La diretta Wimbledon 2023 ci offre un programma che promette di essere davvero molto intenso oggi, mercoledì 5 luglio, perché la pioggia che ha parzialmente disturbato la giornata di lunedì e poi ha invece condizionato in maniera pesantissima il programma di ieri impone adesso di correre, sperando naturalmente che il cielo di Londra lasci in pace il torneo più prestigioso del mondo, i Championships sull’erba di Wimbledon che finora hanno visto protagonista appunto soprattutto il tempo, che a Londra è ballerino anche in piena estate.

Si comincia a giocare alle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) e la speranza è che tutto fili liscio, perché teoricamente ci sarà davvero tantissimo da giocare, fra le partite interrotte o magari nemmeno cominciate ieri per il primo turno più quelle regolarmente previste del secondo turno della diretta Wimbledon 2023 per coloro che avevano disputato lunedì la loro partita d’esordio. Ci sarà naturalmente anche tantissima Italia, a cominciare dal derby Berrettini Sonego che era stato interrotto ieri con il torinese Lorenzo Sonego in vantaggio grazie al primo set vinto al tie-break, speriamo allora di divertirci parecchio oggi, in compagnia delle tantissime partite attese nella diretta di Wimbledon 2023…

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE PARTITE

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); inoltre, tutti gli abbonati potranno assistere alle partite del torneo Slam di Wimbledon 2023 anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Proviamo allora a fare il punto della situazione di quanto ci dovrebbe attendere oggi nella diretta Wimbledon 2023, almeno in ottica italiana. Abbiamo già citato il derby Berrettini Sonego che dovrà essere completato, in campo maschile dovremmo poi assistere a ben quattro incontri con nostri tennisti protagonisti. Per la precisione, Matteo Arnaldi sarà atteso della partita contro lo spagnolo Carballes Baena; per Marco Cecchinato l’avversario sarà il cileno Jarry; sfida con il Sudamerica anche per Jannik Sinner, che dovrà vedersela con l’argentino Schwartzman; infine, in campo anche Lorenzo Musetti, che avrà come sfidante lo spagnolo Munar.

Tutto questo sperando che vada tutto liscio con il meteo, incognita che pende sulla diretta di Wimbledon 2023 anche per il torneo femminile, dove il programma è ancora più fitto per le tenniste italiane. Abbiamo Sara Errani che deve completare la sua partita contro la statunitense Brengle (ma stava perdendo 6-3, 3-0), quanto alle partite intere ecco invece Lucia Bronzetti che deve affrontare la rumena Cristian; per Lucrezia Stefanini l’avversaria sarà l’estone Kontaveit; Elisabetta Cocciaretto se la dovrà vedere con la colombiana Osorio; ecco poi anche Camila Giorgi, la cui partita sarà contro la francese Gracheva; infine, Jasmine Paolini avrà una partita affascinante contro la ceca Kvitova, due volte vincitrice di Wimbledon in carriera.











