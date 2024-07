Diretta Wimbledon 2024/ Alcaraz Humbert streaming video tv: ecco gli ottavi (oggi domenica 7 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: ARRIVANO GLI OTTAVI DI FINALE A LONDRA

Oggi domenica 7 luglio prosegue la diretta Wimbledon 2024, che in ottica italiana ci riserverà soprattutto le partite di Jannik Sinner e Jasmine Paolini, che però meriteranno di essere presentate singolarmente. Qui allora parliamo più in generale del torneo che prova a resistere alle bizze del meteo, che in particolare fra venerdì e sabato ha portato a numerosi interruzioni e molti cambiamenti e ritardi nel programma. Forse sarebbe stato necessario violare il riposo che da tradizione veniva osservato a Wimbledon nella domenica di mezzo e che poteva essere infranto solo per necessità di recuperi, ma in ogni caso da qualche anno è stato deciso che si gioca anche nella Middle Sunday e quindi oggi tutto proseguirà regolarmente.

Siamo finalmente giunti agli ottavi di finale con la diretta di Wimbledon 2024, sempre dalle ore 12.00 italiane, in particolare per quanto riguarda la parte alta del tabellone nel torneo di singolare maschile e la parte bassa invece per il torneo femminile, che hanno inaugurato il torneo lunedì e di conseguenza hanno teoricamente un giorno di “vantaggio” sull’altra metà dei tennisti, anche se in molti casi ci sono stati rinvii o interazioni che hanno un po’ rimescolato le carte. La certezza è che la posta in palio è sempre più alta, quindi anche gli appuntamenti con la diretta Wimbledon 2024 si fanno sempre più intriganti…

DIRETTA WIMBLEDON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Di domenica non cambiano le modalità per seguire la diretta tv di Wimbledon 2024, che è garantita da Sky Sport, in particolare su Sky Sport Tennis (canale numero 203 del decoder satellitare), ma anche su altri canali in caso di necessità. In ogni caso sarà però necessario essere abbonati a questa emittente e solo così si potrà avere accesso al servizio di diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV sempre su abbonamento; il sito Internet ufficiale www.wimbledon.com sarà invece il punto di riferimento per tutte le informazioni utili.

DIRETTA WIMBLEDON 2024: CARLOS ALCARAZ IN COPERTINA

Escludendo quindi i giocatori italiani, ecco che senza dubbio la diretta Wimbledon 2024 ha come uomo copertina oggi Carlos Alcaraz, lo spagnolo che si trova nella stessa parte del tabellone di Jannik Sinner, contro il quale potrebbe quindi dare vita a una semifinale spettacolare come al Roland Garros. Finora il tennista iberico ha avuto alti e bassi nella campagna alla ricerca della difesa del titolo di Wimbledon dopo il trionfo dell’anno scorso: infatti nei primi due turni ha vinto in tre soli set sia contro l’estone Lajal sia contro l’australiano Vukic, ma venerdì ha sofferto parecchio nel terzo turno per eliminare al quinto set lo statunitense Tiafoe, soprattutto dopo un delicatissimo tie-break nel quarto set, dove era giunto in svantaggio per 1-2.

Il quarto ostacolo per Carlos Alcaraz nella diretta di Wimbledon 2024 sarà oggi il francese Ugo Humbert, che ha già giocato tantissimo nei primi tre turni contro il kazako Shevchenko, l’olandese Van de Zandschulp e lo statunitense Nakashima, per la precisione sono stati dodici set ma soprattutto ben sei tie-break, in particolare nel match contro l’americano, nel quale tre set su quattro sono stati decisi appunto al tie-break. Anche per questo motivo fisico la vittoria del tennista transalpino sarebbe una sorpresa francamente clamorosa, ma staremo a vedere se potranno esserci colpi di scena oggi nella Middle Sunday in diretta di Wimbledon 2024…











