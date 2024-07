DIRETTA WIMBLEDON 2024/ De Minaur Djokovic video streaming tv: Nole avanti nei precedenti (oggi 10 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: PRECEDENTI DE MINAUR DJOKOVIC

Abbiamo ovviamente fatto il nostro focus, per la diretta di Wimbledon 2024, su De Minaur Djokovic: il quarto di finale nello Slam di Londra rappresenta il quarto incrocio tra i due e il terzo stagionale, per il momento il bilancio sorride a Novak Djokovic che è in vantaggio per 2-1 e, possiamo dire così, ha vinto i match più importanti. Il primo, quello del 2023, agli ottavi degli Australian Open: un successo nettissimo per il serbo che si era imposto con il risultato di 6-2 6-1 6-2, mentre Djokovic aveva dovuto penare un po’ di più per avere ragione di Alex De Minaur nei quarti di Montecarlo, match questo giocato sulla terra e chiuso con il punteggio di 7-5 6-4.

Per quanto riguarda invece la vittoria dell’australiano, siamo all’inizio di questa stagione nella United Cup: Australia e Serbia si erano sfidate nei quarti in questa competizione per nazionali, De Minaur era riuscito ad avere ragione di Djokovic per 6-4 6-4. Dunque la costante nei tre precedenti è che il giocatore che ha perso non ha portato a casa nemmeno un set, oggi per la prima volta i due si affrontano sull’erba che è un po’ il regno di Djokovic avendo vinto per sette volte Wimbledon, ma non è chiaramente da escludere che De Minaur possa fare il colpo grosso e andare eventualmente a prendersi una splendida semifinale ai Championships. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ormai sono pochi i match di singolare che accompagnano la diretta tv di Wimbledon 2024, di conseguenza avremo verosimilmente due canali di riferimento per la messa in onda con Sky Sport Tennis (numero 203) che rimane il principale, e gli altri (Sky Sport Uno o Sky Sport Arena, ai numeri 201 e 204 del decoder) che faranno da accompagnamento, ricordando che per tutti gli abbonati c’è l’opzione della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

WIMBLEDON 2024: ECCO DJOKOVIC!

La diretta di Wimbledon 2024 ci presenta la conclusione dei quarti di finale: mercoledì 10 giugno saremo in campo per i quattro match dei due tornei di singolare, nella parte bassa del tabellone Atp spicca anche e soprattutto la presenza di Lorenzo Musetti, che contro Taylor Fritz va a caccia del suo career high negli Slam ma del quale parleremo a parte. Il match da tenere d’occhio, perché da qui uscirebbe ovviamente il potenziale avversario di Musetti, è De Minaur Djokovic: è ancora vivo il sette volte campione di Wimbledon, arrivato a Londra in condizioni non ottimali ma ancora capace di dare battaglia contro avversari decisamente più giovani.

Novak Djokovic per esempio ha ben 12 anni più di Alex De Minaur, che ne aveva 9 quando Nole vinceva il primo Slam; adesso l’australiano sembra aver trovato la giusta forma e condizione, anche e soprattutto mentale, per centrare grandi risultati ma oggi, nella diretta di Wimbledon 2024, dovrà superare un grande ostacolo perché Djokovic è la dimostrazione vivente che sull’erba bisogna innanzitutto saper giocare, e che questa superficie regala davvero poco. Staremo a vedere cosa succederà, non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Wimbledon 2024 per le partite di oggi nei quarti di finale.

DIRETTA WIMBLEDON 2024: IL TABELLONE FEMMINILE

Il tabellone femminile nella diretta di Wimbledon 2024 ci presenta i due match validi per i quarti di finale. Le giocatrici arrivate qui sono tutte teste di serie, ma quella attesa è solo Elena Rybakina: campionessa due anni fa, ha eguagliato il risultato della passata edizione e ora sfida Elina Svitolina in un match molto atteso, perché l’ucraina con gli Slam ha sempre avuto un conto in sospeso e, dopo essere rientrata dalla maternità, ha fatto vedere di poter ancora raggiungere certi livelli e che forse proprio oggi potrebbe prendersi quella gloria che le è sempre sfuggita, anche e soprattutto quando era tra le migliori cinque al mondo.

Dall’altra parte, Barbora Krejcikova potrebbe diventare la seconda ceca in fila, dopo Marketa Vondrousova, a vincere Wimbledon e metterebbe in bacheca il secondo Slam dopo il Roland Garros di tre anni fa. Tuttavia, l’avversaria non è indifferente: Jelena Ostapenko gli Open di Francia li aveva vinti a 20 anni appena compiuti, poi si è persa per strada ma in questi ultimi mesi ha avuto una buona crescita, e punta una semifinale a Londra che aveva già timbrato sei anni fa. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Wimbledon 2024, ogni singolo match ha una potenziale storia da raccontare e sta salendo sempre più l’attesa per scoprire quali saranno le semifinali.











