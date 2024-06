Djokovic si ritira dal Roland Garros 2024?/ “Non so se giocherò”: con il forfait, Sinner n° 1 (oggi 5 giugno)

DJOKOVIC SI RITIRA DAL ROLAND GARROS 2024?

C’è apprensione per le condizioni di Novak Djokovic, impegnato mercoledì nei quarti del Roland Garros 2024: il serbo arriva da due maratone pazzesche contro Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, match nei quali è stato sotto per due set a uno ma è poi riuscito a rimontare alla grande, nel secondo caso addirittura con un break di svantaggio nel quarto parziale. Adesso però il fisico gli presenta il conto, ed è una notizia che potrebbe cambiare immediatamente i destini di Jannik Sinner: va infatti ricordato che, per difendere il numero 1 del ranking Atp dagli assalti dell’altoatesino, Djokovic dovrebbe guadagnare almeno la finale al Roland Garros 2024.

Di conseguenza, se domani non dovesse riuscire a giocare contro Casper Ruud (riedizione della finale dell’anno passato), il serbo consegnerebbe la prima posizione mondiale a Sinner e sarebbe una giornata storica per il tennis italiano, al netto del fatto che se non sarà qui al Roland Garros 2024 il numero 1 per l’azzurro potrebbe e dovrebbe comunque arrivare, anche se magari non in tempi brevi vista anche la presenza di un certo Carlos Alcaraz. Ad ogni buon conto, Djokovic è in forse perché, come detto da lui stesso, durante la partita contro Cerundolo si è fatto male al ginocchio.

LE CONDIZIONI DI DJOKOVIC

“Nel terzo game del secondo set sono scivolato e questo ha influito sul ginocchio” ha detto: infatti, Djokovic ha chiesto un timeout medico e poi è riuscito a riprendere il match, ha rischiato di perderlo ma si è salvato, esattamente come aveva fatto con Musetti. Tuttavia, il giocatore che aveva dominato contro Pierre-Hugues Herbert e Roberto Carballes Baena ha cominciato a faticare, anche perché ovviamente si è alzato il grado di qualità degli avversari; riguardo la possibilità di essere in campo domani al Roland Garros 2024, Djokovic ha detto di non poter dire se sarà in grado di giocare contro Ruud, che lo spera ma dovrà vedere cosa succederà.

La notizia del forfait del campione in carica e numero 1 Atp sarebbe già di per sé un botto, ma il fatto che adesso il destino di Djokovic sia direttamente legato a quello di Jannik Sinner, in un modo che appunto per l’Italia sarebbe storico, amplifica ancor più ogni possibile notizia che potrà arrivare in questo senso. Anche noi tendiamo un orecchio verso il Roland Garros 2024, del resto lo stiamo già facendo visto che tra qualche ora Sinner sarà in campo per il suo quarto di finale contro Grigor Dimitrov.











