Diretta Wimbledon 2024/ Fognini Ruud streaming video tv: inizia il secondo turno (oggi 3 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: IL DERBY E ALTRI ITALIANI!

Tornano in campo gli italiani, alcuni di loro almeno, nella diretta di Wimbledon 2024: mercoledì 3 luglio è il giorno in cui inizia il secondo turno dello Slam di Londra, una giornata che parte come sempre alle ore 12:00 di casa nostra e nella quale vivremo lo straordinario derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che ha uno spazio dedicato. Tra gli azzurri in campo oggi ai Championships, spicca certamente Fabio Fognini: il trentasettenne vuole regalarsi uno splendido match contro Casper Ruud, sfida assolutamente ostica nella quale però l’esperienza del sanremese potrebbe contare qualcosa, anche se è giusto dire che sia il norvegese a partire favorito.

Pronostici Sinner Berrettini/ Quote e previsioni: il numero 1 parte favorito (Wimbledon 2024, oggi 2 luglio)

Avremo anche la sfida di Lorenzo Sonego, che ha superato in maniera brillante un primo turno non troppo abbordabile contro Mariano Navone: il piemontese, che sull’erba può sicuramente fare belle cose, testa oggi i suoi progressi in un incrocio con il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, e ci sentiamo di dire che, al netto di come poi andrà, sia il nostro giocatore a partire favorito. Reduce dalla finale al Roland Garros, Jasmine Paolini affronta invece la diretta di Wimbledon 2024 con un secondo turno che la vede opposta alla belga Grace Minnen, avversaria da non sottovalutare ma pronostico a favore della lucchese. Staremo a vedere come andrà…

DIRETTA WIMBLEDON 2024/ Cobolli Hijikata video streaming tv: Darderi vince al quinto set! (2 luglio)

COME VEDERE LA DIRETTA DI WIMBLEDON 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Wimbledon 2024 si potrà seguire come sempre sui canali della televisione satellitare, servirà un abbonamento per accedere innanzitutto a Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) e poi a tutti gli altri canali che nel corso della giornata seguiranno i principali match di questo secondo turno. Ricordiamo le informazioni utili consultabili sul sito ufficiale www.wimbledon.com, ma naturalmente anche l’opzione della diretta streaming video che per i clienti Sky non comporta costi aggiuntivi, ed è disponibile grazie all’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Jasmine Paolini, chi è?/ Origini polacche, ascesa rapidissima: oggi sogna a Wimbledon 2024 (2 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: GLI HIGHLIGHTS DEL GIORNO

Nella diretta di Wimbledon 2024 tornano a giocare anche i big che hanno fatto il loro esordio lunedì: è il caso di Carlos Alcaraz che come detto ha faticato a carburare al primo turno, e la cui difesa del titolo prosegue contro l’australiano Aleksandar Vukic che sull’erba potrebbe creare qualche grattacapo. Per Daniil Medvedev Wimbledon 2024 è certamente un grande obiettivo dopo aver dimostrato di poter essere dominante sulla terra; il russo se la vedrà con Alexandre Muller e anche il francese è un avversario da non sottovalutare, mentre Grigor Dimitrov che a Londra ha raggiunto una semifinale affronta il cinese Juncheng Shang.

Tra gli altri match da non perdere ci sono quelli tra Brandon Nakashima e Jordan Thompson, quello tra Borna Coric e Frances Tiafoe, lo statunitense che ha pensato bene di fare la prima rimonta da 0-2 in carriera contro Matteo Arnaldi, e ancora quello tra un Denis Shapovalov già semifinalista qui, ma poi andato in crisi, e un Daniel Altmaier che in questi primi turni degli Slam può trovare la giusta condizione per qualche upset. Sarà una giornata molto interessante quella della diretta di Wimbledon 2024, ridendo e scherzando al termine di questi match avremo già i primi incroci al terzo turno e dunque vedremo quello che succederà procedendo nello Slam…











© RIPRODUZIONE RISERVATA