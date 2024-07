Diretta Wimbledon 2024/ Streaming video tv: inizia lo Slam più affascinante! (oggi lunedì 1 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: IL FASCINO DELL’ERBA!

È arrivato il grande giorno della diretta di Wimbledon 2024: si possono naturalmente dire parecchie cose sul terzo torneo dello Slam in stagione, sarebbe un procedimento lungo ma proveremo comunque a fare un punto della situazione. Intanto, si comincia alle ore 12:00 di lunedì 1 luglio; trattandosi di uno Slam, anche le principali teste di serie giocheranno il primo turno e questo significa che vedremo subito all’opera Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il quale peraltro dopo essersi ritirato dal Roland Garros, lasciando all’altoatesino il numero 1 del ranking, è arrivato a Londra in condizioni fisiche ancora da valutare.

Alcaraz è il campione in carica, e proverà a fare un bis che sarebbe importantissimo per lui e la carriera; le insidie non mancheranno perché riuscire a ripetersi sull’erba è davvero complicato, gli esempi ci sono ma stiamo parlando di campionissimi e il giovane spagnolo, esattamente come il nostro Sinner che per la prima volta gioca un Major da numero 1, dovrà far vedere di esserlo o comunque di poterlo diventare. Adesso però bisogna presentare nel migliore dei modi la diretta di Wimbledon 2024, quindi proviamo a tracciare altri temi legati a questo affascinante torneo dello Slam.

COME VEDERE LA DIRETTA TV DI WIMBLEDON IN STREAMING VIDEO

A differenza degli altri Slam, la diretta tv di Wimbledon 2024 sarà sui canali di Sky Sport: il torneo sull’erba di Londra godrà di una massiccia trasmissione televisiva riservata agli abbonati, il canale di riferimento rimane Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma soprattutto nei primi giorni, con tanti match in contemporanea, ce ne saranno altri che si occuperanno di mandare in onda i match. In assenza di un televisore i clienti potranno come sempre attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA WIMBLEDON 2024: SINNER PER LA STORIA

Nella diretta di Wimbledon 2024 gli occhi di tutti gli italiani saranno puntati in particolar modo su quelli che si possono considerare i nostri tre moschettieri. Lorenzo Musetti si presenta allo Slam più affascinante del circuito avendo raggiunto la prima finale sull’erba in carriera e al Queen’s, perdendola contro Tommy Paul ma mostrando nei giorni precedenti qualche progresso non indifferente. Matteo Berrettini sul verde ha saputo essere anche dominante, la finale a Wimbledon tre anni fa non è certo dimenticata e il romano vuole lasciarsi alle spalle i tanti problemi fisici per provare finalmente a tornare quello che era un tempo, soprattutto in questo torneo.

E poi, naturalmente, il numero 1: Jannik Sinner ha aperto la stagione sull’erba vincendo il titolo ad Halle, primo trionfo per lui su questa superficie e grande soddisfazione, dopo aver avuto un po’ di sfortuna sulla terra. Quando si è in vetta al ranking naturalmente le attenzioni raddoppiano e triplicano, ma lui ha già mostrato di saper gestire la pressione; per lui è una grande prova senza guardare alla classifica (conterà il giusto e sarà una conseguenza), riuscire a prendersi il secondo Slam in carriera e in stagione manderebbe un bellissimo segnale ai rivali ma anche a se stesso. Questa la presentazione, adesso con la diretta di Wimbledon 2024 bisogna assistere ai match…











