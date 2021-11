DIRETTA WOLFSBURG SALISBURGO/ Video streaming tv: arbitra il portoghese Artur Dias

DIRETTA WOLFSBURG SALISBURGO: L’ARBITRO

Questa sera la sfida di Champions League Wolfsburg Salisburgo sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, che pure per l’occasione sarà accompagnato dagli assistenti Tavares e Soares, con Hugo Miguel come quarto uomo: Pinheiro e Lerexier saranno alla postazione Var. Volendo ora fissare la nostra attenzione sul primo direttore di gara, apprendiamo pure che questo in stagione ha già collezionato 7 presenze, di cui pure una sola per la Champions League (Malmoe-Juventus).

DIRETTA MALMOE CHELSEA/ Video streaming tv: partita affidata al tedesco Felix Brych

Nel complesso il lusitano ha però fin qui messo da parte 41 cartellini gialli 4 rossi e concesso 6 calci di rigore. Potendo ora ampliare la nostra analisi, vale la pena notare che Dias in carriera ha già diretto il Wolfsburg in due occasioni, l’ultima volta nel torneo di qualificazione di Europa league del 2020-21 (nella sfida con Aek Atene): uno solo il precedente tra l’arbitro e il Salisburgo occorso nell’edizione 2014-15 di Europa league, nella fase a gironi. (agg Michela Colombo)

Diretta/ Juventus Primavera Zenit (risultato finale 4-2): bianconeri qualificati!

DIRETTA WOLFSBURG SALISBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Wolfsburg Salisburgo sarà garantita questa sera da Sky Sport, che offrirà anche la diretta streaming video per i propri abbonati tramite il servizio Sky Go, ma ricordiamo che quest’anno le partite di Champions League sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

WOLFSBURG SALISBURGO: OSPITI LANCIATI!

Wolfsburg Salisburgo, in diretta dallo stadio Volkswagen Arena della città tedesca, è una delle due partite che alle ore 18.45 di oggi, martedì 2 novembre 2021, aprirà la serata di Champions League. Siamo alla quarta giornata del girone G e la diretta di Wolfsburg Salisburgo potrebbe avere un peso determinate per capire il destino di tedeschi e austriaci in questa edizione della Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Due a punteggio pieno, diretta gol live

Il Salisburgo sta volando, è primo con 7 punti e due settimane fa ha vinto per 3-1 in casa proprio contro il Wolfsburg, bissando il successo che in precedenza aveva colto anche contro i francesi del Lilla. Segni particolari: sono le uniche due partite terminate con una vittoria in un girone per il resto dominato dai pareggi. Non fa eccezione il Wolfsburg, che ha appunto perso contro il Salisburgo e pareggiato gli altri due incontri. I tedeschi hanno dunque bisogno di una vittoria, mentre gli austriaci possono ipotecare la qualificazione: che cosa succederà in Wolfsburg Salisburgo?

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG SALISBURGO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Wolfsburg Salisburgo. Per i tedeschi è da poco arrivato in panchina il nuovo allenatore Florian Kohfeldt, che hja sostituito Mark Van Bommel e dovrebbe schierare il Wolfsburg con questi possibili titolari: Casteels in porta; poi Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio, Arnold, Guilavogui, Vranckx, Lukebakio, L. Nmecha e Gerhardt.

La replica del Salisburgo di Matthias Jaissle potrebbe invece prevedere il seguente undici titolare: Kohn in porta; poi Kristensen, Ongune, Wober, Ulmer, Sucic, Camara, Siewald, Aaronson, Adeyemi e Okafor. Tra gli assenti per gli austriaci c’è anche un giocatore squalificato, cioè il centrocampista argentino Nicolas Capaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Wolfsburg Salisburgo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Si annuncia una partita piuttosto equilibrata, infatti il segno 1 è proposto a 2,45 mentre per il segno 2 si sale ma solo a quota 2,80. L’ipotesi più remunerativa è il pareggio: il segno X vale 3,55 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA