Diretta Wta Finals 2021/ Streaming video tv, orario e calendario 6^ giornata

DIRETTA WTA FINALS 2021: CHI IN SEMIFINALE CON PAULA BADOSA?

Per l’ultima giornata dei gironi alle Wta Finals 2021, lunedì 15 novembre, avremo la grande attesa per scoprire quale sarà la giocatrice che accompagnerà Paula Badosa in semifinale. La spagnola ha confermato il suo straordinario stato di forma (ricordiamo il titolo a Indian Wells poco prima di arrivare a Guadalajara) e si è già qualificata nel gruppo Chichén-Itzá; l’altra giocatrice che proseguirà nel torneo uscirà dalla sfida diretta Sabalenka Sakkari, e di conseguenza Swiatek Badosa sarà un match senza interesse, anche perché la Badosa ha già ottenuto il primo posto nel girone.

Al netto comunque di quanto le partite possano contare, sarà comunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta delle Wta Finals 2021 (si comincia alle ore 21:00 di casa nostra, come sempre), perché questo Master di fine stagione ci ha dato parecchie indicazioni utili sullo stato di forma delle tenniste che vi si sono presentate e, in qualche modo, ha anche tracciato una sorta di rotta per l’immediato futuro, perché la stagione 2022 è alle porte e la rivoluzione sembra iniziata. Dunque mettiamoci comodi, perché tra poco si gioca e noi vedremo cosa accadrà…

DIRETTA WTA FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Wta Finals 2021 è garantita da SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti perché presente sul digitale terrestre (numero 64) ma è accessibile anche agli abbonati alla televisione satellitare. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, potrete comunque seguire i match del torneo di Guadalajara con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennis.it. Ricordiamo anche che sul portale www.wtatour.com c’è una sezione interamente dedicata alle Wta Finals 2021, e che potrete liberamente consultare trovandovi tutte le informazioni utili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SUPERTENNIS

DIRETTA WTA FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Paula Badosa in semifinale, Iga Swiatek eliminata: lo scenario delle Wta Finals 2021 può sembrare sorprendente se letto alla luce di quanto accadeva solo un anno fa, mentre oggi rappresenta al meglio una situazione che avevamo visto nelle settimane precedenti il Master. Dopo aver vinto clamorosamente il Roland Garros, Iga Swiatek non ha più ripetuto quel grande successo pur rimanendo sulla breccia e nella Top Ten del ranking Wta, per contro è cresciuta in maniera esponenziale del tutto impronosticabile la Badosa, che per tutto il 2021 ha tenuto un livello pazzesco ed è riuscita a coronare la sua stagione con Indian Wells, la qualificazione alle Wta Finals 2021 e l’ingresso nelle prime 10 al mondo. In calo anche Aryna Sabalenka, che però si è presentata a Guadalajara con il seed più alto per l’assenza di Ashleigh Barty; Maria Sakkari resta una giocatrice molto solida che ha raggiunto una semifinale Slam e in generale è quasi sempre arrivata in fondo quando contava. Oggi però si tratta di un dentro o fuori, dunque un match che alle Wta Finals 2021 può essere difficilmente leggibile: non resta che stabilire cosa ci dirà il campo…



