Diretta Wta Madrid 2021/ Streaming video tv: si gioca il 2° turno femminile (tennis)

DIRETTA WTA MADRID 2021: OGGI IL SECONDO TURNO FEMMINILE

Sabato 1 maggio, con inizio dei match alle ore 11:00, vivremo il secondo turno del Wta Madrid 2021: il torneo di categoria 1000 – fino all’anno scorso Premier Mandatory, ma è solo un cambio di denominazione – apre le sue porte alle sfide tra le giocatrici che si sono qualificate giovedì, quando il tabellone femminile ha preso il via. Per gli uomini dovremo aspettare domani, le donne giocheranno invece i primi turni come se fosse uno Slam, cioè potendo godere di un giorno di pausa. Le sfide sono interessantissime: oggi è il giorno in cui torna in campo Ashleigh Barty, la numero 1 che dopo aver saltato gli appuntamenti di fine 2020 è rientrata al top della condizione e si è liberata agevolmente della sua avversaria, trovando ora sulla sua strada Tamara Zidansek che arriva dalle qualificazioni.

Tra le altre protagoniste del sabato possiamo citare anche Petra Kvitova, che sarà chiamata a un impegno contro Angelique Kerber: si torna quasi nel passato con questa partita, parliamo di due mancine che si conoscono benissimo, sono state campionesse Slam – la tedesca è riuscita anche a prendersi il numero 1 del ranking, cosa che invece alla sua rivale non è mai riuscita – e ora affrontano un periodo della carriera meno brillante, ma possono ancora fare il colpo grosso (soprattutto la ceca, bisogna dirlo). Ora andiamo a capire meglio cosa potrebbe succedere nella diretta del Wta Madrid 2021, parlando degli altri match.

DIRETTA WTA MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del Wta Madrid 2021 è disponibile su SuperTennis: è la web-tv federale a trasmettere i match del torneo femminile, dunque appuntamento in chiaro per tutti al numero 64 del digitale terrestre con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Sul sito ufficiale www.madrid-open.com troverete inoltre tutte le informazioni utili su questo torneo, come la programmazione settimanale e quotidiana e le notizie sulle tenniste impegnate in campo.

DIRETTA WTA MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

I primi turni del Wta Madrid 2021 sono già interessantissimi, perché non ci sono i bye e dunque anche le big devono esordire da subito. Iga Swiatek, che qualche mese fa ha dominato il Roland Garros con grande sorpresa di tutti (e poi ha vinto il torneo di Adelaide all’inizio del 2021), testa nuovamente le sue capacità sulla terra rossa, e soprattutto più in generale le possibilità di diventare subito una campionessa di costanza e risultati, e se la vede con Laura Siegemund che, come già dicevamo giovedì, su questa superficie può essere una minaccia per tutte le sue avversarie. Attenzione poi a Sloane Stephens, che ha approfittato del forfait di Garbine Muguruza e, battuta la lucky loser Danka Kovinic, trova sulla sua strada una Ons Jabeur che ha tutto per batterla; sarà invece interessantissimo il match tra Paula Badosa, una delle padrone di casa (ma nata a New York) che sta cercando il definitivo salto (e altra rappresentante della classe ’97, di cui abbiamo tanto parlato) e Jill Teichmann, la sensazione del primo turno al Wta Madrid 2021 avendo eliminato Elina Svitolina, rimontandole un set e un 1-5 nel parziale decisivo.



