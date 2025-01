DIRETTA WURZBURG TORTONA: LA TOP 16 COMINCIA DALLA GERMANIA

La diretta Wurzburg Tortona ci terrà compagnia alle ore 18.30 di oggi, martedì 28 gennaio 2025: la Tectake Arena della omonima città tedesca sarà infatti la sede del match valido per la prima giornata del girone I di quella che possiamo definire la Top 16 della Champions League di basket. Sono infatti rimaste in lizza evidentemente sedici squadre, divise in quattro gironi da altrettante squadre: la formula è semplice, le prime due di ogni gruppo andranno ai quarti, mentre le ultime due saranno eliminate. La diretta Wurzburg Tortona porta quindi in Germania la Bertram Derthona Basket, in un girone che per il resto sarà molto greco, essendo completato da Aek Atene e Promitheas.

A proposito di Grecia, Tortona è reduce dal play-in vinto contro il Peristeri in due sole partite, che hanno confermato l’eccellente rendimento dei piemontesi in questa edizione della Champions League, nella quale finora hanno vinto sette delle otto partite giocate. Le ambizioni quindi sono concrete, adesso ci attende una nuova fase a gironi che ci farà compagnia per altri due mesi, ma iniziarla con una vittoria in trasferta sarebbe naturalmente un meraviglioso punto di partenza: la diretta Wurzburg Tortona ci dirà se ciò sarà possibile…

WURZBURG TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Wurzburg Tortona in tv sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati di DAZN.

In teoria l’esame è molto impegnativo, perché la diretta Wurzburg Tortona metterà di fronte la Bertram a una squadra che ha vinto il proprio girone e si è quindi qualificata per la Top 16 senza dover passare dagli spareggi intermedi. In realtà, al FIT/One Würzburg Baskets erano bastate quattro vittorie e due sconfitte per vincere il proprio raggruppamento, che era stato in assoluto il più incerto dell’intera prima fase della Champions League, mentre sappiamo bene che Tortona è arrivata seconda pur con cinque vittorie su sei.

Aggiungiamoci il play-in superato con una doppia vittoria ed eccoci a un eccellente 7-1 nel bilancio stagionale di Tortona in Europa. Non è quindi facile leggere i numeri stagionali, sarà il faccia a faccia a chiarirci le idee su quali potrebbero essere i rapporti di forza fra queste due formazioni ambiziose, che credono entrambe di poter fare ancora molta strada in Champions League. Ecco allora che, all’ora dell’aperitivo, per tutti gli appassionati di basket sarà un’ottima idea seguire la diretta Wurzburg Tortona…