Diretta Young Boys Atalanta Primavera/ Streaming video tv: passerella in Youth League

DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA PRIMAVERA: DEA GIÀ ELIMINATA

Young Boys Atalanta Primavera sarà diretta da Jason Barcelo, arbitro di Gibilterra: alle ore 14:00 di martedì 23 novembre saremo allo Sportpark Wyler di Berna, per la 5^ giornata nel gruppo F di Youth League 2021-2022. È un match che ormai conta relativamente, ovvero per evitare l’ultimo posto nel girone: l’Atalanta infatti ha perso entrambe le partite contro il Manchester United, ha 6 punti da recuperare ai Red Devils e, anche agganciandoli, non potrebbe comunque sorpassarli in seconda posizione. Dunque, per Massimo Brambilla l’eliminazione è già avvenuta in una stagione difficile.

Va ricordato infatti che l’Atalanta Primavera sta faticando anche in campionato(ma è tornata alla vittoria nel fine settimana); per quanto riguarda lo Young Boys, gli svizzeri hanno un punto in classifica e dunque al massimo, per l’appunto, potrebbero scavalcare la Dea. Vedremo comunque come andranno le cose nella diretta di Young Boys Atalanta Primavera, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita dello Sportpark Wyler.

DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Young Boys Atalanta Primavera non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: non c’è dunque possibilità di seguire la partita di Youth League nemmeno in diretta streaming video, ma per avere le informazioni utili su questo match potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la società orobica mette a disposizione sui social network, consigliamo in particolar modo le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA PRIMAVERA

Per Young Boys Atalanta Primavera, Alessandro Mangiarratti dovrebbe disporre un 4-4-2: in porta andrà Ardian Bajrami, davanti a lui due centrali difensivi che saranno Amenda e Crnovrsanin con Naf sulla corsia destra e Fontana a correre sull’altro versante. In mezzo al campo cerniera composta da Fosso e Essay, e due laterali in Jungo e De Donno che alzeranno la loro posizione in fase offensiva, andando a dare una mano agli attaccanti che dovrebbero essere Aaron Appiah e Medon Berisha, entrambi favoriti su Krasniqi.

L’Atalanta di Brambilla risponde con il 3-5-2: Del Lungo, Berto e Ceresoli a protezione del portiere Sassi, Oliveri e Renault che corrono sulle corsie dando supporto in particolar modo ai due interni Panada e Giovane, mentre a fare da frangiflutti davanti alla difesa sarà nuovamente Zuccon, in vantaggio su Chiwisa. Per la mediana comunque se la gioca anche Alassane Sidibe, così come Lozza è in ballottaggio per una maglia nel tandem offensivo; qui comunque i due favoriti restano De Nipti e Omar, già titolari contro il Manchester United.



