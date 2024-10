VIDEO BARCELLONA YOUNG BOYS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico Lluís Companys il Barcellona ottiene abbastanza agevolmente un successo per 5 a 0 contro lo Young Boys come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i blaugrana prendono presto in mano le redini del match sbloccando il punteggio subito in avvio all’8′ grazie al gol realizzato da Lewandowski, come sempre impeccabile nell’approfittare dell’assist offertogli da Raphinha.

I minuti passano e la squadra allenata da mister Flick controlla la situazione favorevole acquisita in apertura di gara fino al 34′, quando trova invece la rete del raddoppio grazie a Raphinha, che si avvale di un rimpallo favorevole. Il tris immediato arriva già al 37′ con il gol firmato da Inigo Martinez, bravo a capitalizzare con un colpo di testa il calcio di punizione battuto da Pedri. Il loro compagno Ferran Torres fallisce una buona occasione al 40′ a causa dell’intervento decisivo del portiere Keller ed il VAR consente al direttore di gara di optare per non assegnare un calcio di rigore dopo che Lewandowski era terminato a terra in area svizzera al 43′.

Nel secondo tempo la storia della partita non cambia ed il solito Lewandowski completa la doppietta personale su suggerimento di Inigo Martinez così da chiudere i conti in maniera definitiva già al 51′. Nel finale i gialloneri suonano la carica cogliendo la traversa con Monteiro al 66′ e la giocata di Hadjam viene fermata sulla linea da un difensore dei catalani al 67′. Il pokerissimo arriva dunque all’81’ in occasione dell’autogol siglato da Camara e propiziato da Balde. La compagine del tecnico Rahmen si vede pure annullare un gol per fuorigioco con Monteiro al 90’+1′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro belga E. Lambrechts ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Colley al 36′ ed Ugrinic al 40′ solamente tra i calciatori ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa seconda giornata del torneo permettono al Barcellona di raggiungere quota 3 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre lo Young Boys non si muove, rimanendo appunto fermo a zero punti.

