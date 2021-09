DIRETTA YOUNG BOYS MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: solo due i precedenti

DIRETTA YOUNG BOYS MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

La diretta di Young Boys Manchester United non ha di certo una grande tradizione, dal momento che si contano due soli precedenti ufficiali tra la squadra di Berna e i Red Devils inglesi, che si affrontano in Champions League come era già successo nell’autunno 2018, sempre nella fase a gironi. Dunque possiamo ricordare che il 19 settembre 2018 si giocò in casa dello Young Boys, ma vinse per 0-3 il Manchester United grazie alla doppietta di Pogba più un gol di Martial, mentre al ritorno ad Old Trafford il 27 novembre 2018 i padroni di casa del Manchester United vinsero per 1-0 in extremis, grazie al gol di Fellaini al 91’.

Diretta/ Malmoe Juventus Primavera (risultato finale 2-2): Lindman pareggia!

Due vittorie su due per iRed Devils (da ricordare che in quel girone era presente anche la Juventus, mentre la quarta squadra era il Valencia), che globalmente nelle Coppe europee hanno vinto quattro partite contro squadre svizzere più due pareggi e altrettante sconfitte su otto confronti, che è lo stesso numero delle partite ufficiali dello Young Boys contro club inglesi, ma con un bilancio di una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SIVIGLIA SALISBURGO/ Video streaming tv: i due precedenti risalgono al 2008

DIRETTA YOUNG BOYS MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Young Boys Manchester United sarà riservata ai soli possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: il canale di riferimento in questo caso è Sky Sport 254, ed è dunque questo il numero del decoder. In alternativa, tuttavia, anche questa partita di Champions League sarà usufruibile su Infinity +, il broadcaster di Mediaset che rappresenta la novità della stagione: sarà una visione in diretta streaming video, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ La grande novità, diretta gol live score

YOUNG BOYS MANCHESTER UNITED: ATTESA PER I RED DEVILS

Young Boys Manchester United sarà diretta dall’arbitro francese François Letexier: si gioca alle ore 18:45, per la prima giornata nel gruppo F di Champions League 2021-2022. Partita che interessa da vicino anche l’Atalanta, visto che la Dea è inserita in questo girone – come il Villarreal; partita che soprattutto segna il grande ritorno di Cristiano Ronaldo con i Red Devils in Europa, dopo la doppietta all’esordio in Premier League. Una data dunque storica, al Wankdorf però sperano ovviamente che il portoghese resti all’asciutto pur se le previsioni danno il Manchester United largamente favorito, come giusto che sia.

Ole Gunnar Solskjaer sta lavorando per riportare la squadra ai fasti di un tempo; da non sbagliare allora questa partita che potrebbe rappresentare un buon inizio per mettere in discesa un girone certamente non impossibile, ma tutto sommato nemmeno così semplice. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Young Boys Manchester United, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa sfida.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS MANCHESTER UNITED

In estate David Wagner si è insediato a Berna al posto di Gerardo Seoane: per Young Boys Manchester United il tecnico si affiderà a un 4-4-2 nel quale le due catene esterne dovrebbero essere rappresentate da Hefti e Ngamaleu (a destra) e da Ulisses Garcia e Fassnacht (a sinistra), con Von Ballmoos in porta e due centrali difensivi che saranno Lauper e Zesiger. A centrocampo, la cerniera mediana è formata da Martins Pereira e Aebischer; poi il tandem offensivo con Meschack Elia e Siebatcheu.

Sono tante le scelte a disposizione di Solskjaer, che però dovrebbe nuovamente puntare su Ronaldo come centravanti posizionando Greenwood (o Lingard) e Sancho come esterni di una trequarti completata da Bruno Fernandes, in alternativa CR7 largo a sinistra e spazio per Martial da prima punta. Fred dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo per fare coppia con Pogba; in difesa invece sembra già solida la coppia formata da Maguire e Varane, i due terzini saranno Wan-Bissaka e Shaw con De Gea che si è ripreso a tutti gli effetti il posto da titolare tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Young Boys Manchester United: secondo questo bookmaker è decisamente favorita la squadra ospite, come si vede già dal valore di 1,35 volte la puntata sul segno 2, che identifica la vittoria casalinga. L’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,25 volte l’importo investito, mentre con il successo interno degli svizzeri, per il quale puntare sul segno 1, la vincita ammonterebbe a 7,50 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA