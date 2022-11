DIRETTA/ Zalgiris Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA ZALGIRIS MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due di Zalgiris Milano sta finalmente per alzarsi: la squadra lituana in questa Eurolega segna 80,1 punti per partita e cattura 34,0 rimbalzi, mentre sono 16,0 i canestri su assistenza. È anche un roster che sa difendere, come dimostrano i 6,0 recuperi a serata ma anche le 3,4 stoppate; parlando dei singoli, il miglior realizzatore dello Zalgiris Kaunas è Keenan Evans che segna 14,4 punti di media tirando con il 41,2% dall’arco, ci sono anche 4,7 assist ed è chiaramente lui il go-to-guy dei lituani.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 59-64): vittoria fondamentale!

In doppia cifra vanno anche Ignas Bradzeikis (11,6) e l’ex Barcellona Roland Smits (10,6) che porta grande esperienza in seno alla squadra; a rimbalzo ci si divide i compiti, il migliore resta Kevarrius Hayes con 5,6 tallonato dallo stesso Simts, che ne garantisce invece 5,3 a serata. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul parquet della Zalgirio Arena, perché siamo davvero pronti a lasciar parlare i protagonisti di una delicatissima partita di Eurolega che, come già detto, l’Olimpia ha la necessità di vincere: ci siamo davvero, la diretta di Zalgiris Milano può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Pesaro Milano (risultato finale 71-85): l'Olimpia vince meritatamente!

ZALGIRIS MILANO STREAMING VIDEOE E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zalgiris Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili sul decoder di Sky e naturalmente si tratta di un appuntamento riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno usufruire del servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

Diretta/ Milano Real Madrid (risultato finale 77-83): sofferenza e vittoria spagnola!

I TESTA A TESTA

La storia “moderna” di Zalgiris Milano, vale a dire quella legata all’Eurolega nata nel 2000, ci racconta di 16 episodi: il bilancio è curiosamente in perfetta parità, con 8 vittorie a testa. Il primo incrocio di sempre lo avevano vinto i lituani alla Zalgirio Arena (92-87) ed era il primo giorno di novembre nel 2012, mentre l’ultimo è andato all’Olimpia lo scorso febbraio, un match a basso punteggio (70-74) nel quale Kyle Hines aveva avuto una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi e Malcolm Delaney aveva chiuso con 20 punti e 8/13 al tiro, compreso un 4/6 dall’arco.

Milano aveva vinto anche la precedente sfida in terra lituana, per cui l’ultimo successo casalingo dello Zalgiris è quello di due anni fa, a febbraio: 105-97 il risultato finale, partita chiusa all’overtime e nella quale avevano brillato, per la squadra di Kaunas, Edgaras Ulanovas (16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), Nigel Hayes-Davis (21 punti, 5/6 al tiro e 100% nelle triple) e Zach LeDay, che poi sarebbe andato a giocare per l’Olimpia e che aveva infilato 19 punti e 5 rimbalzi tirando 6/10. Vedremo allora oggi cosa succederà sul parquet della Zalgirio Arena, perché tra poco si giocherà e siamo davvero curiosi… (agg. di Claudio Franceschini)

PARTITA DA VINCERE!

Zalgiris Milano, in diretta dalla Zalgirio Arena alle ore 19:00 di venerdì 18 novembre, si gioca per la 8^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Una trasferta insidiosa per l’Olimpia: lo Zalgiris è una squadra storica, come tutto il basket lituano è in flessione da qualche tempo ma resta comunque una società capace di mettere le mani sul trofeo continentale (è comunque passato molto tempo) e che soprattutto, parlando di attualità, ha un record di 4 vittorie e 3 sconfitte con due successi consecutivi entrando in questo match, laddove invece Milano è reduce da due sconfitte interne e si deve ricalibrare per tornare a correre.

L’Olimpia infatti ha perso al Mediolanum Forum sia contro il Real Madrid che contro la Virtus Bologna, ma in precedenza era anche caduta al Palau Blaugrana: di conseguenza abbiamo tre ko in fila che hanno reso il bilancio negativo (3-4), attualmente Milano sarebbe fuori dai playoff ma naturalmente è ancora presto per preoccuparsi davvero. Tuttavia, appare evidente che nella diretta di Zalgiris Milano ci sia la necessità di tornare a vincere; scopriremo se le cose andranno in questo modo, aspettando che si giochi facciamo qualche ulteriore valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata alla Zalgirio Arena.

DIRETTA ZALGIRIS MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Zalgiris Milano è importante per l’Olimpia, che come detto non vince dal colpo dell’Audi Dome contro il Bayern Monaco: all’epoca viaggiava con il vento in poppa, ma poi si è improvvisamente fermata ed è chiaro che le difficoltà riscontrate non si possano “delegare” al solo infortunio di Shavon Shields, per quanto l’assenza dell’ex Trento si faccia comunque sentire. Ettore Messina è stato chiaro e ha parlato di una squadra che si deve ritrovare, puntando il dito prima sui pochi punti segnati e poi sul tiro dall’arco che non può essere la sola dimensione offensiva di Milano.

Sia come sia, alla Zalgirio Arena bisogna tornare a vincere. Tuttavia come già detto non sarà facile: lo Zalgiris Kaunas infatti ha vinto le ultime due partite di Eurolega, vero che ha battuto squadre non irresistibili come Alba Berlino e Villeurbanne ma vero anche che in precedenza i lituani avevano superato il Barcellona, e dunque sanno come si fa a vincere contro le big. L’obiettivo è quello di tornare ai playoff come accaduto quando Sarunas Jasikevicius era l’allenatore; sarà tutt’altro che semplice, ma già battendo questa sera l’Olimpia Milano si farebbe un passo avanti non indifferente…











© RIPRODUZIONE RISERVATA