Diretta Zalgiris Olimpia Milano/ Streaming video tv: trasferta ostica (Eurolega)

Zalgiris Olimpia Milano si gioca alle ore 19:00 italiane di venerdì 28 febbraio: presso la Zalgirio Arena di Kaunas va in scena la partita valida per la 26^ giornata di basket Eurolega 2019-2020. La situazione per l’Armani Exchange si sta facendo complessa: la squadra di Ettore Messina arriva dalla sconfitta interna contro il Khimki che è stata la terza consecutiva, e in questo modo ha peggiorato il suo record in classifica (11-14) e per incroci diretti e differenza canestri si trova attualmente fuori dai playoff. Ci sono 9 turni per una volata finale che porti finalmente la squadra ai quarti di finale che mancano da sei anni, ma certamente l’Olimpia non parte con i favori del pronostico; una delle squadre che dovrà tenere d’occhio è proprio quella lituana, grande rivelazione delle ultime due stagioni e attualmente con una vittoria in meno rispetto al gruppo guidato da Ettore Messina. Sarà un testa a testa interessante e delicato, prima del quale va ricordato che all’andata Milano aveva vinto di 4 punti; prima di dare il via alla diretta di Zalgiris Olimpia Milano possiamo dunque valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Eurolega.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Zalgiris Olimpia Milano ma consigliamo di tenere d’occhio la programmazione di Eurosport 2 (per gli abbonati alla televisione satellitare) che potrebbe cambiare all’ultimo. Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video; ricordiamo anche il sito www.euroleague.net, consultabile liberamente e sul quale troverete le informazioni utili sulla gara della Zalgirio Arena, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA ZALGIRIS OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Zalgiris Olimpia Milano parte da questa premessa: qualora i lituani dovessero vincere con almeno 5 punti di scarto opererebbero il sorpasso in classifica ai danni dell’Armani, e dunque la situazione si complicherebbe ulteriormente. Già allo stato attuale le cose non vanno affatto bene per l’Olimpia, che nell’ultima giornata ha definitivamente bruciato tutto il vantaggio che aveva su alcune inseguitrici e si è fatta sorpassare dal Valencia, agganciare dal Khimki (che ha il vantaggio nella doppia sfida diretta) e avvicinare appunto dallo Zalgiris, capace di espugnare il parquet di Vitoria. Milano non gioca dalla Coppa Italia di Pesaro, dalla quale è stata eliminata in semifinale facendosi rimontare da Venezia; la tenuta e la costanza sui 40 minuti della singola partita sembrano essere un problema per una squadra che avrebbe tutto per fare strada e magari arrivare anche alla Final Four, ma che non riesce mai a fare il salto di qualità in ambito internazionale. Vedremo allora quello che succederà alla Zalgirio Arena: serve una prova di carattere per superare l’ostacolo Sarunas Jasikevicius, che ha fatto miracoli sulla panchina della squadra di Kaunas e proverà ora a centrarne un altro.



