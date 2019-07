DIVINO OTELMA/ Giucas Casella contro il mago: “Non siamo colleghi” (La sai l’ultima)

Divino Otelma tra gli ospiti della nuova puntata de “La sai l’ultima? – Digital Edition“, il varietà condotto da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico venerdì 12 luglio in prima serata su Canale 5. Il mago è pronto a tornare in tv a pochi mesi dalla partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi dove ha rischiato davvero grosso; Otelma, infatti, durante una prova ricompensa è stato scaraventato contro una struttura di legno da Francesca Cipriani riportando un taglio sulla testa. Nonostante la botta e la caduta il Divino si è alzato con grande difficoltà aiutato dai medici presenti in Honduras. Alla fine però il mago ha deciso di restare ugualmente in gioco: “la caduta ci ha messi in contatto con le divinità superne. I punti di sutura sono nove, non sufficienti per eliminarci”.

Divino Otelma al Grande Fratello Vip 4?

Intanto il nome del Divino Otelma è tra i papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 4, il reality show “orfano” di Ilary Blasi che quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Otelma potrebbe così ritornare protagonista in video partecipando ad uno dei reality di maggior successo degli ultimi anni. La notizia bomba è che all’interno della casa Otelma potrebbe trovare una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Giucas Casella che a Il tempo ha dichiarato: “ho fatto l’Isola per due volte, ma sarei pronto a farla per la terza. Mi hanno contattato per il Gf Vip e vorrei provarci. per adesso non c’è nulla di certo”. L’ex naufrago non appena ha saputo della possibile presenza del Divino Otelma ha prontamente sottolineato: “io sono un mentalista, lui un mago. Sono due cose diverse”.

Giucas Casella: “addormenterò il Divino Otelma”

Ma non finisce qui, visto che Giucas Casella commentando il possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4 con il Divino Otelma ha detto: “lo addormenterò senza giri di parole. E rimarrete a bocca aperta perché parlerò pure io al plurale”. Tra i due, stando a quanto dichiarato da Giucas non scorrerebbe buon sangue, essendo entrambi due personaggi molto amati e discussi dal pubblico. Lo stesso Giucas ha commentato anche la caduta di Otelma all’Isola dei Famosi per mano di Francesca Cipriani: “Lui stava morendo quando la Cipriani lo spinse durante una prova. Io no” per poi concludere dicendo a gran voce: “Non siamo colleghi, io sono un mentalista. Sono due cose ben diverse”. Al momento il Divino non ha risposto alle dichiarazioni di Giucas Casella, ma una cosa è certa: qualora dovessero entrare nella casa del GF VIP prepariamoci al peggio!



