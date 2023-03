DJ Ringo, Omar Pedrini e Sebastiano Lombardi: ex Elenoire Casalegno/ “Sposata per…”

DJ RINGO, OMAR PEDRINI E SEBASTIANO LOMBARDI: GLI EX DI ELENOIRE CASALEGNO

Chi sono DJ Ringo, Omar Pedrini e Sebastiano Lombardi, gli ex compagni di Elenoire Casalegno? Questo pomeriggio la 46enne attrice e conduttrice televisiva savonese sarà ospite, assieme all’amica Samantha De Grenet, per una bella intervista doppia negli studi di Canale 5 di “Verissimo”: e se per le due showgirl quello nel salotto tv di Silvia Toffanin sarà di fatti un ritorno, c’è curiosità per questa ospitata in coppia durante la quale le due donne parleranno non solamente della loro carriera e dei prossimi impegni, ma apriranno pure quello scrigno che è il loro privato parlando magari pure di famiglia e dei loro amori. Ma cosa sappiamo della vita sentimentale della Casalegno che oggi pare abbia un nuovo compagno?

Elenoire Casalegno è stata fin da giovane, agli esordi della sua carriera, uno dei volti televisivi preferiti da magazine rosa e siti di gossip per via dei suoi amori da copertina: sin dai primi anni in cui ha lavorato per le reti Mediaset, l’attrice ed ex modella è stata fidanzata con nomi importanti dello showbiz. Basti pensare che una delle prime storie di cui si parlò all’epoca è stata quella con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, durata tuttavia solamente qualche mese prima che la diretta interessata conoscesse DJ Ringo, pseudonimo di Rocco Michele Anaclerio: dalla loro love story nascerà nel 1999 Swami, primogenita della coppia e che rimarrà per entrambi l’unica esperienza da genitori almeno fino ad ora; anzi è proprio la ragazza, oggi 24enne, a tenere ancora legata l’ex coppia che nel tempo è rimasta in ottimi rapporti nonostante a livello sentimentale abbia deciso di prendere altre strade negli ultimi anni.

CASALEGNO: “MI SONO SPOSATA A 38 ANNI”. E SULLA STORIA CON BOSSARI…

Dopo la storia con DJ Ringo, Elenoire Casalegno si legò a Omar Pedrini, cantautore e chitarrista bresciano, noto anche per essere stato il leader dei Timoria: la loro storia sarebbe durata circa sette anni ed è stata certamente una delle più importanti per la showgirl ligure, mentre meno si sa della più breve liaison con il conduttore televisivo Daniele Bossari (“Abbiamo avuto una storia circa sedici anni fa” aveva rivelato molto tempo dopo in una intervista al settimanale ‘Chi’), e poi anche un flirt con il chirurgo Matteo Malacco, lui sì lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo. Infine, prima dei fatidici 40 anni, la Casalegno era convolata a giuste nozze nel 2014: a fare breccia nel suo cuore era stato infatti Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4 proprio da quel periodo.

Tuttavia il loro matrimonio era durato solo tre anni prima che la coppia decidesse già di separarsi: “Dopo due anni e nove mesi è finita” aveva rivelato proprio Elenoire Casalegno in una vecchia ospitata negli studi di “Verissimo” e spiegando i motivi di quella decisione presa però con convinzione: “Mi sono sposata per la prima volta a 38 anni per amore. Non credo sia stato un errore…. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti: i nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente” aveva aggiunto provando a spiegare le sue motivazioni e confermando le voci di una crisi di cui si era parlato già al tempo della sua partecipazione a una vecchia edizione del “Grande Fratello VIP”.











