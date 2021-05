Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 2 maggio: Jeda contro Roger Garth?

Domenica 2 maggio, alle 14.40 su canale 5, subito dopo la puntata de Il Segreto, Barbara D’Urso torna in onca con un nuovo appuntamento con Domenica Live. In oltre quattro ore di diretta, Barbara D’Urso farà compagnia ai telespettatori di canaòe 5 alternando discussioni sull’attualità al talk sull’Isola dei Famosi 2021. Come sempre, la prima parte della trasmissione, esattamente come avviene nella Domenica In di Mara Venier, sarà dedicata all’attualità con un talk sul covid, sulle riaperture e sui vaccini. In collegamento con la conduttrice ci saranno anche gli esperti del settore pronti a fare chiarezza sulle varianti indiana e brasiliana. Chi saranno, invece, gli ospiti della seconda parte della puntata? “Tantissime cose e tantissimi ospiti. Io vi aspetto intorno alle 14:30 circa perché il mio cuore è vostro tutta la settimana e anche, ovviamente, la domenica”, ha detto la conduttrice durante la puntata di Pomeriggio 5 del 30 aprile.

"Vedo le buche e cado, strascichi Covid"/ Giovanni Ciacci: "Ho la nebbia al cervello"

Confronto tra Jeda e Roger Garth nella nuova puntata di Domenica Live?

La seconda parte della nuova puntata di Domenica Live sarà dedicata ad un lungo talk sull’Isola dei Famosi 2021 dopo l’ingresso di Ignazio Moser, ultimo concorrente della quindicesima edizione. In studio, con Barbara D’Urso, potrebbero esserci amici e parenti dei naufraghi e non da è escludere un’eventuale presenza di Jeda, il fidanzato di Vera Gemma che, negli scorsi giorni, si è scagliato contro un’opinionista 40enne di cui, tuttavia, non ha fatto il nome. Secondo alcuni rumors che circolano sul web, l’opinionista in questione potrebbe essere Roger Garth, amico di Ubaldo Lanzo che, sull’Isola, si è scontrato diverse volte con Vera Gemma. Tuttavia, intorno agli ospiti di Domenica Live del 2 maggio c’è ancora mistero. Per scoprire, dunque, chi sarà protagonista del salotto di Barbara D’Urso, non ci resta che aspettare.

LEGGI ANCHE:

Akash Kumar vs ospite Domenica Live/ “Sofia? Mai frequentata, domani sei querelata!”Samantha e Ilaria De Grenet/ “Non ci siamo parlate per 7 mesi ma nella malattia…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA