Domenica Rewind/ Ospiti: Eleonora D’Urso, mamma Wanda e Cesara Buonamici (9 giugno)

Eleonora D’Urso protagonista di Domenica Rewind. La sorella di Barbara D’Urso, attrice che ha preso parte nel revival della Dottoressa Giò, ha scelto di presentarsi per la prima volta su Canale 5, portando così alla luce dettagli molto intimi del passato della loro famiglia. Le due sorelle sono figlie infatti dello stesso padre, ma di madri differenti. Il padre della più celebre Barbara ha infatti sposato in seconde nozze Wanda, dalla quale ha avuto Eleonora. A parlare, in un divertente filmato che ripercorre l’infanzia di entrambe, è proprio Wanda, che ha rilasciato una dichiarazione proiettata nel corso della diretta: “Eleonora da bambina era attaccata alla mamma in particolare – spiega la protagonista – Quando c’è stato il terremoto dell’80 mi strinse e disse ‘ mamma, voglio morire con te’. Il suo mito? – continua la madre di Eleonora – Era Barbara […] Lei l’ha seguita molto”. Spazio poi a Jessica Notaro, sfigurata con l’acido dal suo ex, Eddy Tavares, e a Cesara Buonamici, volto amatissimo del Tg 5. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Lory Del Santo: “Ho provato un dolore doppio”

Anche questa domenica Barbara D’Urso è tornata su Canale 5 con il secondo appuntamento di “Domenica Rewind“, il best of con alcune delle interviste più amate e seguite di quest’edizione. Nella puntata trasmessa domenica 9 giugno 2019 viene riproposto l’intervista di Lory Del Santo colpita dalla perdita improvvisa del figlio Loren. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato il grandissimo dolore provato per la morte dei figlio: “Il dolore è una cosa che uno pensa che abbia un limite, un perimetro. Qui ho provato un dolore doppio, vedevo un’altra persona che era così distrutta da questi eventi…” dice la showgirl parlando dell’altro figlio Devin. Un dolore insuperabile proprio come la morte di un figlio, che si è trasformato in qualcosa di terribile per il figlio Devin: “un dolore che faceva a pugni con un altro. Non dormivo la notte per gli eventi e per la preoccupazione per lui”.

Lory Del Santo, la morte del figlio Loren a Domenica Rewind Visibilmente provata, Lory Del Santo racconta la malattia che ha portato Loren alla morte. Una malattia silente, invisibile, ma che non gli ha dato scampo. “Loren aveva una malattia, quello che ha fatto non è dipeso dalla sua volontà” – dice la Del Santo che racconta – “la mia preoccupazione era che era troppo bravo, troppo perfetto. Non si lamentava mai di niente”. La showgirl, infatti, precisa come Loren era un ragazzo semplice, felice di quello che aveva e non chiedeva mai nulla. “E’ una malattia talmente diabolica che ho perso ore a pensare come non ho potuto accorgermi di questa malattia…” dice Lory, che rivela di aver trovato una frase scritta dal figlio in un angolo di un quaderno: “come si fa a scomparire?”. In Loren, il figlio di Lory Del Santo, convivevano due persone: “quando diventava Loren non si ricordava di essere stato l’altra persona” racconta scossa la showgirl.

Domenica Rewind: Eleonora D’Urso, la sorella di Barbara

Tra gli ospiti della puntata di Domenica Rewind di domenica 9 giugno 2019 c’è anche Eleonora D’Urso , la sorella di Barbara. “Per un periodo ci siamo allontanate, ma poi mi ha parlato e ci siamo ritrovate” racconta Carmelita ai telespettatori condividendo una serie di video privati della loro famiglia “allargata”. In collegamento c’è Wanda, la mamma di Eleonora che ha sposato il padre di Barbara d’Urso, che a sorpresa arriva in studio per abbracciare entrambe. Un momento emozionante sia per Barbara che Eleonora, che ha commosso il pubblico e non solo. Una sorpresa per la stessa padrona di casa: “io non sapevo niente”, ma la sorella appare poco sorpresa della cosa: “lei mi segue ovunque io vada, è sempre con me”.

