Domenico Giugliano/ Chi è l’ex marito di Valentina Vezzali e padre dei due figli Pietro e Andrea

Valentina Vezzali dopo la rottura con l’ex marito: “Andiamo più d’accordo adesso di prima”

Forse non tutti sanno che la campionessa azzurra Valentina Vezzali è stata sposata con Domenico Giugliano, ex calciatore e allenatore di calcio. Con l’ex marito la fiorettista è diventata madre dei due figli Pietro e Andrea, costruendo una famiglia unita e amorevole ancora oggi, nonostante la separazione. “Io ed il mio ex marito siamo separati ma i figli sono la cosa più importante per noi, quindi il nostro rapporto è molto sereno”, ha confidato Valentina in una intervista rilasciata al Corriere Adriatico.

In punta di fioretto: documentario sulla scherma italiana/ Diretta streaming dell'omaggio alle fiorettiste

“La domenica mangiamo insieme e lui può vedere i bambini ogni volta che vuole. Anzi, in questo periodo andiamo più d’accordo di prima..e vogliamo continuare a farlo per i figli”, ha ribadito la campionessa azzurra. Domenico Giugliano iniziò la sua carriera di calciatore in campionato minori, per poi salire gradualmente in categorie superiori indossando le maglie di Nocerina, il Taranto e l’Ancona.

Elisa Di Francisca, chi è?/ I grandi successi, i sacrifici e il ritiro: "Mi cadde il mondo addosso quando..."

Valentina Vezzali e l’ex marito Domenico Giugliano ancora uniti nonostante la separazione

Nel 2003 fa ritorno nella sua Campania e firma per il Benevento. Tra il 2008 e il 2009 invece gioca in Serie D con la casacca della Maceratese e tra il 2010 e il 2011 ha invece giocato per il Bojano. Chiude la carriera di calciatore disputando le sue ultime partite nella Promozione marchigiana con la Castelfrettese, dopodiché diventa vice allenatore di Augusto Gentilini e poi tecnico in prima della Cingolana Alpito, della Castelefrettese e la squadra femminile L.F. Jesina.

Per quanto riguarda la sua vita dell’ex marito Domenico Giugliano, non si hanno notizie particolari, a parte il fatto di aver conservato ottimi rapporti con l’ex atleta. E’ stata proprio Valentina Vezzali, in tempi non sospetti, a spiegare di aver mantenuto contatti più che cordiali con l’ex marito, con cui nonostante tutto ha condiviso un pezzo di strada importante nella sua vita.

Ilaria Salvatori, chi è?/ La vittoria epocale della schermitrice alle Olimpiadi di Londra 2012

© RIPRODUZIONE RISERVATA