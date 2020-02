Don Matteo 12 oggi non va in onda/ Anticipazioni 20 febbraio: Anna e Sergio vicini…

Brutte notizie per i fans di Don Matteo 12. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2020, la fiction interpretata da Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta si prende un’altra settimana di pausa. La quinta puntata della fiction di Raiuno campione d’ascolti, infatti, non andrà in onda oggi, giovedì 12 febbraio. Don Matteo 12 tornerà in onda solo giovedì 20 febbraio mentre questa sera, in prima serata su Raiuno, sarà trasmessa la gara d’andata della semifinale di Coppia Italia Milan-Juventus. L’episodio che andrà in onda la settimana prossima, dal titolo “Non uccidere” vedrà Don Matteo al centro di indagini che rischieranno di metterlo nei guai. Una ragazza ucraina di nome Nada viene ricoverata dopo essere stata investita da un furgoncino. Le prime indagini fanno ricadere i sospetti proprio su Don Matteo, ma il capitano Anna Olivieri, assalita dai dubbi, porterà avanti le ricerche per scoprire la verità.

DON MATTEO 12, ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO: ANNA E SERGIO SEMPPRE PIU’ VICINI

Protagonisti della quinta puntata di Don Matteo 12, in onda giovedì 20 febbraio, saranno Anna Olivieri e Sergio. Dopo aver trascorso diversi momenti nel sistemare l’auto del capitano, Anna e Sergio sono sempre più uniti e complici al punto che quando la Olivieri riceve l’invito al matrimonio della cugina, pur di non presentarsi da sola, deciderà di farsi accompagnare da Sergio. Tra i due ci saranno sorrisi, sguardi complici, abbracci e anche momenti divertenti e il feeling che sta nascendo tra i due non passerà inosservato agli occhi del pm Marco Nardi. Nonostante il maresciallo Cecchini lo spronerà a non mollare incoraggiandolo a fare di tutto per riconquistare il cuore del capitano, Marco comincerà a rendersi conto di aver, forse, perso per sempre Anna. Sarà davvero così? Nel frattempo, a Spoleto, c’è fermento per l’imminente arrivo in città del Papa.





