DON MATTEO 11/ Trama 25 luglio: Anna in crisi, Marco corre in suo aiuto e…

Come ogni settimana, anche oggi, giovedì 25 luglio, in prima serata su Raiuno, tornano le avventure di Don Matteo con la replica degli episodi dell’undicesima stagione. Al centro della trama c’è la complicata vita privata del capitano Anna Olivieri che, ad un passo dal matrimonio, ha scoperto la vera vocazione del fidanzato Giovanni, pronto a dire addio alla carriera da avvocato per diventare un sacerdote. Una delusione che l’ha spinta a dedicarsi unicamente al lavoro e, soprattutto, a non raccontare la verità alla madre che, desiderosa di vedere la propria bambina con l’abito bianco, giunge a Spoleto per partecipare ai preparativi del matrimonio. Un equivoco che porta Anna a vivere un momento davvero complicato che cerca di superare con l’aiuto non solo del maresciallo Cecchini, ma soprattutto del pm Marco Nardi.

DON MATTEO 11, EPISODIO PENA D’AMORE

Nel primo episodio della replica di Don Matteo dal titolo “Pena d’amore”, Dalila Fanciano è una detenuta del carcere di Spoleto che per il compleanno della sorella Marta ha ottenuto 48 ore di permesso fuori dal carcere. Durante le poche ore di libertà viene uccisa lasciando un bambino di 29 settimane, nato prematuro. Sul caso indagano i carabinieri di Spoleto, guidati dal capitano. Nel frattempo arriva a Spoleto Elisa Olivieri, la madre di Anna, convinta che la figlia stia per sposarsi con Giovanni. Anna, infatti, non ha avuto il coraggio di raccontarle la verità e così cerca di risolvere la situazione con l’aiuto del maresciallo Cecchini. Quando, però, la verità viene a galla, la madre rimprovera duramente Anna, rea di aver messo la divisa davanti a tutto e a tutti. In suo soccorso arriva Marco che, nel difenderla, si lascia andare ad una dichiarazione importante.

DON MATTEO 11, EPISODIO UNA FAMIGLIA NORMALE

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Una famigia normale”, i carabinieri di Spoleto sono chiamati ad indagare su un nuovo caso. Stavolta, il capitano Anna Olivieri e i suoi uomini sono alle prese con un complicato e pericoloso caso di bullismo. Nel frattempo, in città, arriva Carlo Conti per registrare una puntata del suo programma. Cosimo vorrebbe tanto partecipare, ma ha bisogno di una mamma e di un papà che non ha. Per esaudire il sogno del bambino, il maresciallo Cecchini decide di coinvolgere i suoi amici per regalare al piccolo Cosimo la famigia perfetta che sogna tanto.



