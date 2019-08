DON MATTEO 11/ Trama 8 agosto: l’arrivo di Don Faustino, Cecchini e Natalina…

Giovedì 8 agosto, in prima serata su Raiuno, va in onda la replica della nona puntata di Don Matteo 11. Il sacerdote più amato della televisione italiana, interpretato sin dalla prima stagione dal rassicurante Terence Hill, sta facendo compagnia agli italiani in questa calda estate in attesa della dodicesima stagione. Anche questa sera, sono due gli episodi in replica con Don Matteo che, oltre ad aiutare i carabinieri di Spoleto, guidati dal capitano Anna Olivieri e dall’immancabile maresciallo Cecchini a risolvere i diversi casi, è al centro della trama del secondo episodio. Don Matteo, infatti, non vivrà un bel momento, facendo preoccupare tutti, in primis Cecchini, Natalina e Pippo. Andiamo a scoprire, dunque, la trama degli episodi in replica questa sera.

DON MATTEO 11, EPISODIO “GENITORI E FIGLI”

Nel primo episodio della replica della nona puntata di Don Matteo 11 dal titolo “Genitori e Figli”, mentre il capitano Olivieri, il maresciallo Cecchini e tutti i carabinieri di Spoleto indagano sull’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella del Capitano Olivieri, torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Per distrarla e tirarle su il morale, Cecchini si offre di portarla fuori. Nel corso della serata, però, Cecchini la perde di vista e, non riuscendo più a trovarla chiede aiuto al PM Nardi per ritrovarla. Nel frattempo Sofia, dopo aver scoperto chi è la sua vera madre, è intenzionata a mettere insieme tutti i pezzi della sua vita e comincia così ad indagare per scoprire l’identità del padre biologico.

DON MATTEO 11, EPISODIO “DON MATTEO SOTTO TIRO”

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Don Matteo sotto tiro”, i carabinieri indagano sul tentato omicidio di Colardi, banchiere ed ex militare la cui cassaforte era stata svuotata. Anna pensa subito ad un ladro che si rivela essere il figlio di Colardi, Luca il quale confessa la rapina, ma nega di aver aggredito il padre. I carabinieri, così, indagano sulla vita privata di Luca che, tra i cui contatti, c’è Isabel, una donna che incolpava Colardi di aver ucciso sua sorella. Nel frattempo, Don Matteo, andato fuori città, fa perdere le proprie tracce. Il sacerdote è prigioniero proprio di Isabel mentre a Spoleto Cecchini, Pippo, Natalina e Cosimo cercano di far fuggire Don Faustino poiché temono che possa prendere per sempre il posto di Don Matteo.





