Don Matteo 13, la location. dov’è stato girato?/ La fiction si sposa a Spoleto per l’addio di Terence Hill

Ormai da anni “Don Matteo” è una delle fiction più amate dal pubblico, in onda addirittura dal 7 gennaio del 2000. Tra i punti di forza c’è certamente il cast, che ha visto nel corso degli anni diverse new entry, oltre alla storia, che ha per protagonista proprio Don Matteo, un sacerdote un po’ particolare sempre pronto a immischiarsi nelle vicende dei carabinieri. Le novità in questa tredicesima stagione non mancheranno, a partire dall’addio a Terence Hill, che interpreta il protagonista, sostituito da Raoul Bova, che vestirà i panni di Don Massimo.

Ma dove sono state effettuate le riprese? Per le prime otto stagioni tutto si è svolto a Gubbio, mentre dalla nona ci si è trasferiti a Spoleto, location anche degli episodi che stiamo per vedere in onda.

Qual è la location di “Don Matteo 13”? Gli sceneggiatori vanno sul sicuro

Avere scelto due tra le località più belle dell’Umbria come Gubbio e Spoleto ha certamente giovato anche alla regione. Non a caso negli ultimi anni sono stati tanti i turisti che hanno voluto trascorrere un periodo di vacanza in questi territori, amati anche per le bellezze artistiche, per poter vedere da vicino alcuni dei posti che sono stati mostrati in Tv.

Tra i luoghi che sarà possibile rivedere nel corso delle puntate ci sono Piazza Duomo e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Le riprese esterne, invece, si svolgono a Palazzo Bufalini, situato proprio in Piazza Duomo. La Chiesa di Don Matteo è la Basilica di Sant’Eufemia, presente ll’interno del cortile del palazzo vescovile. Nel Teatrino delle Sei, verso Piazza Sigoria, è stato poi posizionato il parlatoio del carcere.

Tra i punti più belli della cittadina, quelli che fanno da cornice ai giri in bicicletta di Don Matteo c’è Corso Garibaldi, una delle strade principali del centro storico. Nella località umbra è presente anche la Rocca di Spoleto, ora Museo del Ducato Longobardo, che nella serie è stata trasformata in carcere, funzione che aveva fino a diversi anni fa.

