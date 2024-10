Chi è Francesco Baffo, il piccolo interprete di Bart in Don Matteo 14: ha 9 anni ed appassionato di serie tv

Dopo mesi di slittamenti e rinvii finalmente questa sera torna in onda la fiction più longeva della televisione italiana che va in onda dal 2000 ed è giunta alla sua 14esima stagione. Tanti graditi ritorni come Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini e Nathalie Guetta in quelli di Natalina. Raoul Bova, sostituto di Terence Hill, tornerà a vestire i panni di Don Massimo ma ci saranno anche tantissime nuove new entry come il piccolo Francesco Baffo, Bart in Don Matteo 12.

A vestire i panni di Bartolomeo Bart Bonacina in Don Matteo 14, infatti, è il piccolo Francesco Baffo. È un giovanissimo attore nato a Viterbo nel 2015 e quindi ha 9 anni, è affetto dalla sindrome di Down. Ha molti hobby e passioni e tra queste c’è anche guardare le serie tv tra cui tutte le stagione di Don Matteo ed ha rivelato che i suoi personaggi preferiti sono Pippo, Francesco Scalia e Don Massimo.

Bart in Don Matteo 14 è Francesco Baffo, Raoul Bova svela un retroscena commovente

Per quanto riguarda, invece, il personaggio che Francesco Baffo interpreta, Bart in Don Matteo 14 è un bambino di sette anni che vive isolato in una fattoria spoletina insieme al padre, coltivatore di api. La sua vita però verrà stravolta quando il padre verrà brutalmente aggredito e Don Massimo deciderà di accoglierlo in canonica dove, dopo l’iniziale sbandamento, farà subito amici con gli altri personaggi e soprattutto con Pippo.

Ospite di recente a È sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici, Raoul Bova ha rivelato un toccante retroscena sul piccolo: “Ci ha portato tanto calore, tanto affetto e tanti sorrisi, e ci insegnerà molte cose.” aggiungendo che è un bambino con un’energia così bella e forte che ogni volta che veniva sul set facevano festa perché rallegrava le loro giornate. L’attore ha svelato, inoltre, che Don Massimo ospiterà il piccolo Bart nella sua canonica in quanto sua madre ha avuto problemi con la legge.

