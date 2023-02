Donnamaria, duro sfogo contro Antonella/ “Sarei stato il suo acerrimo nemico se…”

Edoardo Donnamaria, duro sfogo contro Antonella: “Mi sono rotto il ca*o“

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di ieri sera si è consumato l’ennesimo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Non solo per le rivelazioni di Antonella ad Antonino in sauna, legate al presunto veto che Donnamaria le avrebbe imposto, ossia quello di non vedere Spinalbese una volta usciti dalla Casa. Gli animi si sono surriscaldati anche prima dell’esito del televoto, quando la schermitrice era ancora a rischio eliminazione e Alfonso Signorini ha voluto convocare separatamente la coppia per un faccia a faccia decsivo.

Proprio in quel contesto, è stata mandata in onda una clip in cui si sente il volto di Forum sfogarsi in Confessionale contro la coinquilina: “Ogni tanto ho la sensazione che non parli con me ma con le telecamere. Mi sono proprio rotto il ca*o di avere a che fare con una ragazzina che pensa di poter fare quello che vuole. Ogni volta che vedo che lei ha qualcosa che non va con me, è tutta una provocazione. Io se non fossi stato il fidanzato di Antonella, qua dentro sarei stato il suo acerrimo nemico. Io non riesco ad essere più me stesso qua dentro, ho il freno a mano qua dentro. Sono arrivato a pensare che se dovesse uscire starei meglio, non peggio“.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria in Confessionale era avvenuto in seguito all’ennesima discussione con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. In quell’occasione l’ha definita “ragazzina” e addirittura ha sperato in una sua possibile eliminazione dal gioco. Eliminazione che alla fine ha visto protagonista Antonino Spinalbese, suo “nemico” nella Casa, mentre la Vippona campana è riuscita a salvarsi.

Il confronto privato, tuttavia, non ha sortito l’effetto sperato. Dopo la clip, Donnamaria si è nuovamente sfogato contro di lei: “Credo che io e Antonella abbiamo bisogno di un periodo separati per capire tante cose. Credo che Antonella abbia fatto tante cose per fare casino nella Casa“. La concorrente, dal canto suo, si è lamentata di non essere stata da lui considerata negli ultimi giorni: “È anche poco carino che sai che potrei uscire e, in 4 giorni, non mi consideri“. E il volto di Forum replica: “Invece tu mi passi davanti e mi dici: ‘Pensavo di stare male senza Edoardo, invece sto benissimo’. Ti sembrano cose carine?“.

