Donnamaria, retroscena choc su Antonino/ “Sapeva tutto, ma non è andato al televoto”

I provvedimenti presi dal Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di ieri sera fanno decisamente discutere. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati mandati al televoto diretto per aver manomesso il microfono della regia presente nel Van: stesso provvedimento per Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, con l’accusa però di aver rivelato in Casa informazioni provenienti dall’esterno. Donnamaria, in particolare, ha rivelato ai coinquilini di aver incontrato i genitori fuori dal seggio in cui si era recato per votare alle elezioni regionali.

Proprio il volto di Forum, tuttavia, ha fatto una rivelazione importante nelle scorse ore dopo la puntata. Ritrovatosi a tavola con il suo gruppo degli ‘Spartani’, come mostra un video circolante sul web, ha spifferato il nome di un altro concorrente che avrebbe avuto contatti con l’esterno: trattasi di Antonino Spinalbese, che ha avuto con lui un duro confronto ieri in puntata e che alla fine ha dovuto abbandonare la Casa, eliminato al televoto.

“Sappiamo tutti che sono state riferite cose molto più importanti” confessa Edoardo Donnamaria ai coinquilini. Il suo riferimento è proprio ad Antonino Spinalbese, al punto che Oriana Marzoli sembra confermare questa tesi: “Antonino è stato il primo a dire che aveva il telefono“. Secondo il gruppo, infatti, l’hairtylist avrebbe avuto contatti con l’esterno quando è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 per accertamenti medici e, una volta rientrato, avrebbe spifferato ad alcuni concorrenti informazioni esterne.

Proprio per questo motivo, Donnamaria lamenta una disparità nel trattamento riservatogli in confronto a quanto fatto e detto da Spinalbese: “Mica è andato al televoto diretto. Chissà che gli hanno detto, è entrato e sapeva tutto. Stava lì, Antonella mi diceva che lui le faceva: ‘Fidati, te lo dico io’. Le diceva: ‘Quella volta di quella puntata, fidati, lo so, perché…’“. Spinalbese, in effetti, non aveva ricevuto alcun provvedimento per le informazioni esterne riportate in Casa: le decisioni della produzione sembrano dunque discordare, secondo alcuni concorrenti.

